Brexit | Johnson | piano May non rispetta il voto

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

Johnson al congresso Tory tuona contro Corbyn e dice no a un "secondo referendum" sulla Brexit : Nel suo atteso intervento al congresso Tory, a Birmingham, Boris Johnson ha esordito con un attacco a Jeremy Corbyn. Ha poi detto un no secco a "un secondo referendum" sulla Brexit.L'ex ministro ha sollecitato il partito a sconfiggere i laburisti con "i valori conservatori" e senza seguirlo su una via che, a suo dire, impoverirebbe il Paese. Il percorso pensato da Corbyn, ha tuonato Johnson, sarebbe fatto di "nazionalizzazioni", "tasse su ...

