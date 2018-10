Brasile mio | ti prego | vota Haddad | non tornare nel buio

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) Caro, in questi giorni sei nei miei pensieri, mia terra amata. Sono nato nella tua San Paolo, metropoli di cuore e acciaio, figlio di lontane migrazioni: i bisnonni, poi i nonni e i miei genitori. Migranti economici veneti. Gente partita per fame e speranza. Ricordo la mia infanzia come un bene assoluto, eravamo in tanti figli di altri mondi, uniti da un pallone di plastica o da un aquilone colorato. Non importava il colore della nostra pelle, la religione dei padri: eravamo bimbi felici, alla conquista del nostro domani.Ti ho lasciato presto,: mio padre e mia madre decisero di riin Italia, non più nella loro amata Verona, ma a Torino, avvolta dall'entusiasmo (e poi dalla disillusione) di quello che chiamavano "boom economico". Ma non ti ho mai abbandonato,. Sono spesso tornato a respirare la tua aria, ad abbracciare i miei tanti parenti, a vivere ...