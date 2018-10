Brasile | elezioni | parlamento frammentato attende futuro presidente

Elezioni presidenziali in Brasile - per chi tifano i mercati? : Questo è il motivo principale per cui il potenziale di crescita dell'economia brasiliana rimane basso, circa il 2%, e il rapporto fra debito pubblico e PIL continua a crescere rapidamente, al ritmo ...

Brasile - JAIR BOLSONARO ACCOLTELLATO : COME STA?/ Ultime notizie : altri candidati Elezioni “stop a campagna” : JAIR BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Le elezioni in Brasile sconvolte da violenze e processi : Roma. “E' ancora presto per poterne valutare tutto l’impatto, ma una cosa è sicura: questo attentato lo favorirà enormemente”. Socio del Center Group, Professore alla Università Paulista e analista internazionale, Gustavo Segré è un politologo argentino esperto di Brasile che commenta così con il Fo

Uno dei favoriti alle elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato : Il leader populista e conservatore Jair Bolsonaro è stato colpito all'addome mentre partecipava a un comizio: è in condizioni gravi, ma stabili The post Uno dei favoriti alle elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato appeared first on Il Post.

Brasile - Lula non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali : Il Tribunale supremo elettorale brasiliano, Tse, ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi alle presidenziali del 7 ottobre in seguito alla sua condanna a dodici anni per corruzione ...

Brasile : sondaggio elezioni - Lula 35% e Bolsonaro 22%

AMERICA/Brasile - Elezioni presidenziali : i Vescovi invitano i candidati a un dibattito : Secondo i sondaggi, al 19% vi è il militare riservista Jair Bolsonaro, candidato dell'estrema destra, che Gomes descrive come "un politico emergente grazie alla crisi politica, candidato con un ...

Brasile : elezioni - Lula sempre in testa nei sondaggi

Elezioni Brasile - Onu : Lula partecipi : 7.00 L'Onu interviene nella disputa brasiliana circa la candidatura dell'ex presidente Lula da Silva alle Elezioni del 7 ottobre. Il Comitato per i diritti umani ha chiesto alle autorità brasiliane di garantire i diritti politici di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio,affinché possa partecipare. La candidatura di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio, è stata pretata dal suo partito ma è probabile che sarà invalidata da una ...

Brasile : elezioni - Lula ritira ricorso presentato ore prima

Esperto : dopo gli USA gli "hacker russi" attaccano elezioni in Brasile e India - : "In effetti, gli Stati Uniti hanno i media più professionali al mondo. Hanno certamente imparato a valutare le loro fonti", ha aggiunto Howard. A loro volta, i media Indiani e brasiliani "dovrebbero ...

Brasile - Lula si candida alle elezioni dal carcere/ L'ex presidente sfida i giudici : deve scontare 12 anni : Brasile, Lula si candida alle elezioni dal carcere: ultime notizie, L'ex presidente sfida i giudici, deve scontare dodici anni di reclusione per la condanna per corruzione(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:32:00 GMT)

Brasile - Lula dal carcere : 'Mi ricandido alle elezioni' - : In un'intervista al quotidiano La Repubblica, l'ex presidente ha confermato la volontà di correre per le presidenziali di ottobre. Intanto il Partido dos Trabalhadores ha convocato i militanti ad una ...