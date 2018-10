Continua il Braccio di ferro tra Sapkowski e CD Projekt RED : il creatore di The Witcher chiede $16 milioni : Che il rapporto tra Andrzej Sapkowski, il creatore di The Witcher e autore dei romanzi dedicati all'universo di Geralt di Rivia, e i videogiochi non sia di certo idilliaco è cosa ormai risaputa. Ce n'eravamo già accorti quando su queste pagine avevamo pubblicato una lunga intervista in cui lo scrittore si era definito "stupido" per aver rifiutato una percentuale sui guadagni dei giochi di CD Projekt RED accettando invece di vendere i diritti di ...

Braccio di ferro Tria-Savona. Una Finanziaria per due : Il ministro dell'Economia sperava di presentarsi al vertice con un rapporto deficit Pil all'1,9%. Aveva già un via libera informale della Commissione europea a sforare lo 0,9% previsto dal precedente ...

Def - Braccio di ferro nel governo. Assedio M5S-Lega a Tria : è battaglia sul deficit : Roma - M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sotto Assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l'asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al ...

Braccio di ferro nel governo sul Def - Di Maio e Salvini assediano Tria : M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sotto assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l’asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al responsabile del Tesoro: «Dovrà per forza di cose cedere»....

MANOVRA - Braccio DI FERRO TRIA-DI MAIO/ Ultime notizie - ci si incontra al 2% di deficit? : MANOVRA, Tria vs Di MAIO “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Il Braccio di ferro su Tria e sul Def fa male alla Borsa : Ma, soprattutto, beneficia del fatto che l'economia americana viaggia con il vento in poppa: la crescita del pil del secondo trimestre, +4,2%, è la più alta dal 2014, anche se leggermente sotto le ...

Manovra - il "vero" Braccio di ferro è sulle pensioni : Tria non cede : Oggi vertice decisivo. Per far quadrare i conti, il ministro Tria vorrebbe tenere fuori dalla Manovra la revisione della...

Fenati stop fino al 31 dicembre. Braccio di ferro Federazione-Dorna : Non ha cambiato idea su Romano Fenati, Cal Crutchlow: "In Inghilterra le chiamiamo sob stories , storie di pentimento, e tutti improvvisamente sono dispiaciuti. Io non ci credo. Anch'io non sono un ...

Legge di bilancio - il Braccio di ferro dei ministri con Tria. Di Maio : “Piena fiducia - ma governo serio mantiene le promesse” : Tutti tormentano Tria, tutti difendono Tria. La volontà dei partiti di maggioranza di avviare tutt’e tre le riforme-cardine del contratto di governo – reddito di cittadinanza, flat tax, riforma della Legge Fornero – finisce contro il muro dei conti che il ministro dell’Economia e provoca un nervosismo nell’esecutivo, anche con fughe in avanti e rallentamenti. Uno scenario consueto per tutti i governi e per tutte le ...

Il Braccio di ferro tra M5s e Lega su pensioni e pace fiscale : ... Giuseppe Conte, al termine dell'incontro sulla manovra che ha visto al tavolo i due 'azionisti' della maggioranza, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni ...

[Il retroscena] E il ponte Morandi diventa una partita. Braccio di ferro tra Lega e Cinque Stelle per il commissario : "Genova e i liguri - avverte Roberto Cassinelli, avvocato e deputato di Forza Italia - non possono accettare anche questa umiliazione: vedere che la politica litiga intorno al nome del commissario ...

Vienna - Braccio di ferro sui migranti Salvini : 'Ok a Germania se ci aiuta' : 'Quello con la Germania, che non ho ancora firmato, sarà un accordo a tempo, fino a novembre, a saldo zero, non riguarderà il pregresso e sarà sottoscritto se la Germania ci darà una mano a sostenere ...

Vienna - Braccio di ferro sui migranti Salvini : «Ok a Germania se ci aiuta» : «Quello con la Germania, che non ho ancora firmato, sarà un accordo a tempo, fino a novembre, a saldo zero, non riguarderà il pregresso e sarà sottoscritto se la Germania...

Pensioni - Braccio di ferro Lega-M5S : o uscita a 62 anni o reddito di cittadinanza : Ballano almeno quattro-cinque miliardi. L'affondo leghista sulla legge Fornero, che si concretizza nella possibilità di lasciare il lavoro a partire dai 62 anni di età, apre...