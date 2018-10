Bottiglie di plastica e tappi | il ricavato in beneficenza Padre Bellante | Iniziamo

In Olanda arriva la PlasticRoad - la prima pista ciclabile fatta di Bottiglie di plastica : Dopo la carta igienica, la plastica riciclata. In Olanda ha aperto la prima pista ciclabile del mondo realizzata interamente con bottiglie, tappi e altri scarti plastici. Si trova a Zwolle, e anche se per ora è lunga appena 30 metri, è l'ennesima dimostrazione di come con i rifiuti si possano creare cose meravigliose....

Furti in casa - le Bottigliette d'acqua fanno entrare i ladri/ Plastica usata come grimaldello : casi in Umbria : Furti in casa con bottigliette d’acqua: la nuova tecnica dei ladri. Porte non scassinate: danno e beffa per chi subisce la rapina, visto che sono difficili da dimostrare(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 00:21:00 GMT)

Entro il 2025 le Bottiglie di analcolici saranno il 100% in plastica riciclabile : bottiglie, tappi e etichette in plastica 100% riciclabili e con almeno il 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in PET Entro il 2025; il miglioramento della raccolta dei contenitori in plastica utilizzati, rafforzando la collaborazione con i soggetti coinvolti nella raccolta dei rifiuti; il riutilizzo degli imballi in plastica, incluse le bottiglie, dove questa soluzione offre particolari benefici a livello ambientale ed economico. Sono ...

Meno plastica e più riciclo per le Bottiglie : Nel giorno in cui il Parlamento europeo chiede di vietare le plastiche ossidegradabili e le microplastiche nei cosmetici, di migliorare la qualità delle plastiche riciclate e di incentivare la ...

Ambiente : PepsiCo punta al 50% di plastica riciclata per le Bottiglie entro il 2030 in tutta l’UE : PepsiCo ha annunciato oggi il suo obiettivo di raggiungere l’uso del 50% di plastica riciclata (rPET) nelle sue bottiglie entro il 2030 in tutta l’Unione Europea, con uno step intermedio del 45% entro il 2025. Così facendo, l’azienda aumenterà di oltre tre volte la quantità di plastica riciclata utilizzata, che equivale a più di 50.000[1] tonnellate di rPET. L’annuncio arriva a supporto della campagna di impegni su base volontaria lanciata dalla ...

Cassazione - è reato vendere acqua in Bottiglie di plastica esposte al sole. Multe fino a 1500 euro : La Corte di Cassazione, con la sentenza 39037, ha stabilito che chi vende acqua in bottiglie di plastica esposte al sole, anche se per per breve tempo, compie un reato, punibile con un'ammenda fino a 1500 euro. Respinto il ricorso di un commerciante che aveva conservato la merce nel piazzale antistante il negozio prima di esporla sugli scaffali: "Così si mette a rischio la salute dei consumatori".Continua a leggere

Una gita tra i canali di Amsterdam a caccia di Bottigliette di plastica : Una gita tra i canali di Amsterdam, per ammirare i monumenti e le architetture della capitale olandese, certo, ma anche per aiutare l’ambiente, andando letteralmente a pesca di rifiuti. È questa, in estrema sintesi, la proposta dell’associazione Plastic Whale, che ha deciso di portare avanti la sua missione di ripulire le acque da bottigliette di plastica & co declinando il tutto in chiave turistica. L’impegno di Plastic ...

Ischia - in barca su 600 Bottiglie di plastica : "Zero rifiuti - ce lo chiede il pianeta" : Seicento bottiglie, conservate una per una. Per raccontare al mondo che la plastica è una minaccia. E salirci su, navigando intorno all'isola d'Ischia, spiegando ai bagnanti incuriositi che "un altro futuro è possibile". Raffaele Imbò ha 23 anni, fa il ...

Ischia - in barca su 600 Bottiglie di plastica : “Zero rifiuti - ce lo chiede il pianeta” : Il progetto di Raffaele, 23 anni, videomaker: “In spiaggia la gente mi chiede perché, io spiego l’importanza del nostro impatto sull’ambiente”