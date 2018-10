Borse | Piazza Affari giù con spread a 300 punti Banche a picco

Borse - Piazza Affari giù con spread oltre 300 punti. Banche a picco : Milano apre in calo con le Banche sotto pressione, il Banco Bom fermo in asta con una flessione del 5%. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 268 : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro a 1,16$....

Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 264 : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro sotto 1,16$...

Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 263 : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro sotto 1,16$...

Borse positive dopo intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 271 : dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in rialzo ,al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro sotto 1,16$...

Borse - venerdì nero su Piazza Affari : a picco i bancari : I dati sul nuovo livello defict/Pil al 2,4%non sono piaciuti ai mercati: il FTSE Mib chiude in caduta del 3,7%, banche in...

Borse in calo - Piazza Affari in rosso e lo Spread sale : Lo Spread Btp-bund balza dopo i primi scambi sfiorando i 250 punti base, fino a quota 249 da 233 di ieri, con un rendimento del decennale italiano tornato a un passo dalla soglia di guardia del 3%, al ...

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio - attenzione a Unicredit e Tenaris : Si prevede un avvio poco mosso per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Sui mercati dovrebbe dominare la prudenza in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Questa sera, la banca centrale americana concluderà la riunione di due giorni con un possibile annuncio di un nuovo rialzo dei tassi di riferimento, ...

Borse - Piazza Affari chiude in rosso : fari sul Def : Inizia male la settimana per il FTSE Mib, che chiude la seduta con un calo dello 0,9%. Ecco come è andata la giornata sui...

Settimana delicata per le Borse : Piazza Affari alla prova del 9 : ...25%, dall'altra si seguiranno con attenzione le indicazioni del presidente Powell per capire quali potranno essere le mosse future in materia di politica monetaria. Ancor più importante, soprattutto ...

Piazza Affari ancora in rosso insieme alle Borse europee : Continua sull'onda delle vendite la giornata di Piazza Affari e delle altre principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i ...

Borse in rally. Sesto guadagno consecutivo per Piazza Affari : Finale in rally per i principali mercati di Eurolandia , galvanizzati dai nuovi massimi di Wall Street . A sostenere il sentiment le scommesse su un allentamento delle tensioni commerciali tra Stati ...

Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo in avvio - attenzione a Fca : Nella prima riunione dopo la pausa estiva, la banca centrale giapponese ha confermato la sua politica monetaria di tassi ultra bassi e acquisti bond.

Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle Borse europee : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria si è impegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL. Nel frattempo sulla Piazza americana lo S&P-500 si muove poco sopra la parità dello ...