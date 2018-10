Borsa | spread Brp-Bund chiude a 301 punti base | rendimento 3 | 44%

Borsa - Milano arranca e spread torna a 300 punti : La Borsa di Milano chiude la sua quinta seduta consecutiva in territorio negativo sulle tensioni che stanno accompagnando la stesura di Def e Manovra finanziaria. Il Ftse Mib, dopo una giornata sull'...

Spread sfonda 300 punti - rendimenti decennali al top dal 2014. Borsa piatta : Lo scontro verbale tra Roma e Bruxelles sui saldi di bilancio italiani e sulla tenuta dei conti pubblici tiene alta la tensione sui Btp e su Piazza Affari (-0,23%) che tuttavia, anche grazie alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte (euro definito «irrinunciabile») chiude con un calo contenuto...

Borsa lima a -0 - 23% ma spread a 302 : 18.09 Borsa lima a -0,23% ma spread a 302 Piazza Affari riduce le perdite e chiude la seduta in lieve calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,23% a 20.562 punti. Ma resta alto il nervosismo sui mercati dopo le tensioni tra Roma e Bruxelles sulla manovra e nonostante le rassicurazioni del premier Conte. Ancora in affanno i titoli bancari mentre risale lo spread tra Btp e Bund. Lo spread riprende a correre e nel finale sfonda quota 300,a 302,3 punti ...

Spread sopra 300 - poi ripiega. La Borsa giù : Mercati in tensione sulla manovra giallo-verde. In affanno anche l'euro dopo l'intervento del presidente della commissione Bilancio della Camera, Borghi, che ha ipotizzato il ritorno ad una moneta ...

Matteo Salvini e il complotto finanziario : 'Spread e Borsa - pronti a chiedere i danni a Juncker' : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi ...

Borsa in rosso - maglia nera in Ue Spread in rialzo oltre quota 300 : Seduta in ribasso per Piazza Affari che segna il peggior calo tra le piazze del Vecchio Continente. A pesare sono ancora le tensioni tra Roma e l'Ue sul tema della legge di bilancio. Intanto lo Spread Btp/Bund sale Segui su affaritaliani.it

Spread vola oltre 300 - Borsa ed euro giù : ANSA, - ROMA, 27 SET - Un'altra giornata campale sui mercati per l'Italia dopo l'esito del confronto fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i partner europei su una manovra ad alto rischio di bocciatura. Lo Spread tra Btp e Bund è volato ad oltre 300 punti base, ai massimi dalle fibrillazioni di fine maggio sulla ...

Borsa MILANO apre in deciso calo - affondano banche con allargamento spread : ** Mentre lo spread Btp/Bund tocca quota 300 con l'inasprirsi delle tensioni tra governo ed Europa sulla politica di bilancio , le banche affondano e cedono in media il 3% , con BANCO BPM in asta di ...

Borsa in rosso - maglia nera in Ue Spread in rialzo oltre quota 290 : Avvio in deciso ribasso per Piazza Affari che segna il peggior calo tra le piazze del Vecchio Continente. A pesare sono ancora le tensioni tra Roma e l'Ue sul tema della legge di bilancio. Intanto lo Spread Btp/Bund sale Segui su affaritaliani.it

Duello Juncker-Tria e alta tensione su spread - banche e Borsa : Lo rende noto il ministero dell'Economia. Da segnalare che a partire da ieri la Bce ha ridotto da 30 a 15 miliardi il ritmo degli acquisti mensili nell'ambito del Quantitative Easing, che dovrebbe ...

Lo spread sale e la Borsa cala : due pistole puntate sul Paese : ... i livelli attuali sono esattamente gli stessi toccati in occasione della nomina, contestatissima e poi abortita, di Paolo Savona alla guida del ministero dell'Economia. Ciò dà la misura del ...

Borsa e spread a 283/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% : mercati preoccupati da rientro anticipato di Tria a Roma : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Borsa in calo - - 0 - 49% - - spread oltre quota 280 : Il rendimento dei titoli pubblici a dieci anni del 3,29%. Segnali negativi anche da Piazza Affari, sotto pressione i bancari -

La Borsa chiude in rosso. E lo spread risale a 283 : ...7%, ma ha accusato il calo dopo le dichiarazioni poco concilianti sulla manovra del vice presidente della Commissione Ue, Dombrovskis, e del commissario Moscovici, mentre il ministro dell'economia ...