Borsa Milano tocca minimi da aprile 2017

Borsa : Milano apre in forte calo - -1 - 37% : ANSA, - Milano, 2 OTT - Avvio ampiamente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,37%, l'Ftse It All-Share un calo dell'1,43%.

Borsa Milano apre in deciso calo - affondano banche con allargamento spread : ** Mentre lo spread Btp/Bund tocca quota 300 con l'inasprirsi delle tensioni tra governo ed Europa sulla politica di bilancio , le banche affondano e cedono in media il 3% , con BANCO BPM in asta di ...

Borsa : Milano chiude in calo con banche : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari prima rimbalza, poi rallenta e quindi arretra seguendo lo spread che si allarga e tocca, a fine giornata, quota 282 punti. Il Ftse Mib lascia sul terreno un -0,49 ...

Borsa : Milano chiude a -0 - 49% : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,49% a 20.609 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Europa avanza - brilla Milano : Piazza Affari , +1,5%, guida i listini del Vecchio continente in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin alle quali parteciperà il ministro dell'economia Giovanni Tria che avrà modo di ...

Disoccupazione al 9 - 7% : al minimo rispetto al 2012 - occupati +1 - 4% Borsa - Milano riparte ma sale lo spread : Quasi mezzo milione di disoccupati in meno rispetto al 2017. L’occupazione è al 59%, salgono sia i contratti a termine che quelli indeterminati. Ma aumentano di 50mila unità gli inattivi tra i 15 e 64 anni

Borsa : Milano avanza ancora - +1 - 5% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - La Borsa di Milano avanza ancora il Ftse Mib che guadagna l'1,5% a 21.023 punti. Piazza Affari pare aver archiviato il tonfo di venerdì scorso dopo l'approvazione della nota di ...

Borsa - Milano in ripresa ma lo spread continua a salire : oggi Tria atteso all’Eurogruppo : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a toccare quota 288 punti base dopo il venerdì nero, però poi si assesta a 270, circa 30 punti sopra rispetto a giovedì. oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria vola a Lussemburgo per incontrare l'Eurogruppo, dove dovrà spiegare perché è stata superata la soglia del 2% del deficit.continua a leggere

Borsa : Milano in rialzo con Europa : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari , +1%, prosegue in stabile rialzo, dopo il tonfo di venerdì scorso con l'approvazione della nota di aggiornamento del Def. La Borsa di Milano procede in ...

Borsa Milano recupera - Ftse Mib a +1% : 11.16 I mercati sembrano archiviare le tensioni dello scorso venerdì, dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def, e Piazza Affari avanza con l'Ftse Mib che segna +1%, spinto dai petroliferi e dai bancari. Positive anche le altre piazze europee. Il margine tra Btp e Bund tedesco è in lieve calo, a 270 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,19%.

In Borsa si compra. Spread stabile Milano è la migliore d'Europa : Tornano gli acquisti a Piazza Affari. Archiviato il venerdì nero post Documento di economia e finanza e sfondamento dell'obiettivo di deficit, è di nuovo calma a Piazza Affari che, subito dopo un avvio in rosso, recupera Segui su affaritaliani.it

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 53% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - Avvio in negativo per Piazza Affari dopo il tonfo di venerdì scorso. Il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,53% a 20.602 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...