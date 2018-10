Borsa in rosso | maglia nera in Ue Spread in rialzo oltre quota 290

La Borsa chiude in rosso. E lo spread risale a 283 : ...7%, ma ha accusato il calo dopo le dichiarazioni poco concilianti sulla manovra del vice presidente della Commissione Ue, Dombrovskis, e del commissario Moscovici, mentre il ministro dell'economia ...

Borsa Milano chiude in rosso - -0 - 9% - : ANSA, - Milano, 24 SET - La crisi commerciale fra Stati Uniti e Cina, con la nuova tranche di dazi, ha pesato sulle Borse europee, tutte in rosso. Piazza Affari è stata la peggiore: ha perso lo 0,91% ...

Rosso a Cristiano Ronaldo “ingiusto” : i bookmakers rimBorsano le quote : Cristiano Ronaldo è stato espulso dopo pochi minuti dall’esordio in Champions League con la nuova maglia della Juventus Il debutto in Champions con la Juventus si è interrotto bruscamente alla mezz’ora, dopo il contatto in area con Jeison Murillo. La prima espulsione europea di Cristiano Ronaldo non ha impedito ai bianconeri di vincere contro il Valencia, ma il cartellino Rosso al portoghese ha guastato la festa agli ...

Borsa Milano in rosso - -4% - con Atlantia : ANSA, - Milano, 7 SET - Giornata negativa per Piazza Affari, che ha perso lo 0,39% a 20.447 punti. La Borsa di Milano non è stata la peggiore in un'Europa contrastata, con gli investitori frenati dai ...

Ventimila clienti al giorno per Iliad Rosso senza fine in Borsa per Tim : Non c'è pace per Tim in Borsa. Nuovo brusco a Piazza Affari scivolone per il titolo che segna un calo del 4,83% a 0,5282 euro dopo un minimo di seduta a 0,5256 euro, aggiornando i minimi dal primo settembre 2013 Segui su affaritaliani.it

Borsa svizzera chiude in rosso - SMI -0 - 76%

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse e spread in rialzo : Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, sottolineando che avrebbe preferito la linea del "cessate il fuoco" commerciale tracciata a luglio dalla proposta di una politica a zero ...

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse su banche e finanziari : Le posizioni in Europa sono comunque assai più articolate e per esempio la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata ...

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

Borsa di Milano in rosso - occhi puntati sullo spread : La Borsa di Milano prosegue in calo ma limita le perdite a metà seduta dopo l’asta del Tesoro che ha assegnato 1,75 miliardi di Ctz a 24 mesi. Il Ftse Mib segna -0,5% e resta l’indice peggiore nel panorama europeo. Dopo l’asta di Titoli di Stato, anche lo spread tra Btp e Bund si è raffreddato e dopo il picco a 284 punti è sceso a 277 punti base, c...

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Borsa : Milano in rosso - il faro della Consob sull'andamento di Atlantia : Giornata di vendite a piazza Affari: a Milano Fra i titoli a principale capitalizzazione rimbalza Atlantia dopo il maxi crollo di giovedì: il titolo ha recuperato il 5,68% a 19,74, sostenuto anche dai ...