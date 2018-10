Boris Johnson all' attacco di Theresa May Resa dei conti al congresso dei Tory

Brexit - a Birmingham Boris Johnson attacca il piano "soft" di Theresa May : "È una truffa" : "Questo e' politicamente umiliante per un'economia da 2 mila miliardi di sterline", ha sottolineato.

Boris Johnson aggiunge il suo peso sui guai dell'Europa : Una spallata a Theresa May, un approccio muscolare alla Brexit. Boris Johnson esce allo scoperto e presenta la sua ricetta per la Brexit, un modello in stile Canada, anzi "Super-Canada", aggiungendo il suo peso sui guai dell'Europa. Un virulento attacco alla premier britannica alla vigilia della congresso del partito conservatore, con Theresa May accusata di "una performance da invertebrata". Un progetto di distacco netto dal Vecchio Continente, ...

Brexit - Boris Johnson shock : "Theresa May mette una cintura esplosiva alla Gran Bretagna" : Mentre Alan Duncan, già suo vice agli Esteri, va oltre: Johnson stavolta stato "disgustoso", sbotta, profetizzandone "la fine della carriera politica". Un epilogo tutto da dimostrare, in effetti. Ma ...

Boris Johnson divorzia - e ora punta al partito - : Londra Sembra proprio che non riesca a stare lontano dai riflettori e, dopo una giornata passata a parlare di intrighi internazionali e spie russe, Boris Johnson si è ripreso la scena. Il motivo, ...

MAY - BREXIT : “NO SECONDO REFERENDUM”/ Ultime notizie : Boris Johnson - “Premier si è arresa all’Ue” : BREXIT, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Scandalo musulmano sul Tamigi con protagonista l'ex ministro Boris Johnson - : Sputnik: Perché alcune musulmane che vivono nei Paesi occidentali insistono sul loro diritto di nascondere il proprio volto? Qanta Ahmed: Così dimostrano la loro opposizione al mondo laico, il propro ...

Mr. Bean difende le frasi di Boris Johnson sul burqa : Sembra essere meno solo l'ex ministro degli esteri britannico Boris Johnson , da alcuni giorni nell'occhio del ciclone per via di una sua controversa battuta sui tradizionali indumenti femminili ...

Gaffe su burqa - Boris Johnson nei guai : ANSA, - LONDRA, 7 AGO - Il Partito Conservatore britannico ha intimato oggi le scuse a Boris Johnson, dopo l'ennesima Gaffe sfociata ieri in un vespaio di polemiche e accuse di "islamofobia" nei ...