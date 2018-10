Borghi | ' non siamo il Venezuela | restiamo nell' euro'

Borghi - Lega - : uscita da euro non è nel contratto di Governo : Milano, 2 ott., askanews, - L'uscita dell'Italia dall'euro non è nel contratto di Governo. E' quanto precisa Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, Lega,, dopo le sue ...

Borghi - Lega - : «Segnale chiaro. Non siamo ostaggi dello spread» : ... mentre tutti quelli che hanno adottato politiche espansive hanno ottenuto uno sviluppo dell'economia. L'obiettivo è presentare un Def rispettoso di ciò che abbiamo promesso di fare, aggiungerei che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : podio tutto olandese nella cronometro femminile. Annemiek van Vleuten difende il titolo - nona Longo Borghini : L’Olanda monopolizza il podio nella cronometro femminile e scrive la storia ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Per la prima volta una nazione riesce a conquistare tutte e tre le medaglie iridate nella stessa edizione in questa specialità. Oro per Annemiek van Vleuten, che difende il titolo e si impone davanti a Anna van der Breggen e Ellen van Dijk. Van Vleuten ha rispettato il pronostico, andando a dominare questa prova, percorrendo ...

Ilaria - la sorella di Stefano Cucchi/ “Non posso perdonare chi lo ha ucciso. Borghi me lo ha restituito” : Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Chi dove ringrazia Alessandro Borghi per aver colto l'essenza del fratello: "Gli somiglia molto"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:35:00 GMT)

Elettra LamBorghini sgancia una bomba che NON ci piacerà per niente - : ... ma se hai un po' di tet*e e sedere sei una…' Elettra Lamborghini non parteciperà quindi alle prossime edizioni di Isola dei Famosi e GF Vip, dato che si è data totalmente al mondo della musica: il ...

I nostri Borghi non diventino deserto. Petrini : Ricostruire piccole botteghe : È, questa, la grande sfida della Cultura e della Politica in questo momento: vedere le connessioni. E se non esiste questa logica di connessione allora non avremo compreso le potenzialità del cibo. A ...

Manovra - Borghi vs Boccia : “Non ci sono nanetti che trovano soldini in miniera”. “Quelli delle 3 carte ti fanno un baffo” : Battibecco sul filo dell’ironia a Omnibus (La7) tra il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi (Lega), e il deputato Pd, Francesco Boccia. Il nodo focale del dibattito verte sulle risorse per i provvedimenti del governo M5s-Lega. Il deputato leghista premette: “Mi sembra veramente che si sia persa la natura del denaro. Nella testa delle persone c’è l’idea secondo cui ci sia ancora il sistema ...

Oliverio a San Sisto dei Valdesi : 'Investire nei Borghi non è un'operazione nostalgica' : 'I nostri borghi -ha sottolineato Oliverio -devono diventare il centro dell'organizzazione delle attività e dell'economia, in una visione di sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. La ...

Autostrade per l'Italia : "Non è vero che il ponte andava chiuso". Borghi : "Manutenzioni rimandate" : "Non mi risulta che il ponte era pericoloso e che andava chiuso. Autostrade per l"Italia ha fatto e continua a fare investimenti", ha detto l"amministratore delegato di Autostrade per l"Italia, Giovanni Castellucci, intervistato dal Gr1. Castellucci ha detto che si sta recando sul posto e che non può aggiungere altro rispetto a quanto scritto nel comunicato. Al giornalista che gli fa notare che da anni si diceva che il ponte andava chiuso perché ...

Entra nel box del nonno defunto e trova LamBorghini da 500mila dollari (e altre auto da collezione) : Un giovane statunitense, aprendo il garage di una casa lasciata dal nonno, ha scoperto che, tra cianfrusaglie d'ogni tipo, c'erano una Lamborghini Countach LP5000S del 1981, una Ferrari 308 GTS dello stesso periodo e un'altra auto da collezione inglese degli Anni '50, probabilmente una Singer Ninenty Roadster.Come precisa il sito GT Spirit, che ha ripreso la chat su Reddit con cui il fortunato (e anonimo) erede ha raccontato la sua storia nel ...