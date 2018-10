Bologna | la piazza dei saperi contro la politica dell' odio

Roma : Controlli anti degrado a Tiburtina e Piazza Bologna - denunce e multe : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di degrado urbano e della cosiddetta movida, nel quadrante urbano compreso tra l’area della stazione Fs Tiburtina, l’area di Piazza Bologna e viale Ippocrate. I Carabinieri della Stazione di Roma viale Libia hanno denunciato a piede libero un italiano di 49 anni, di Napoli, per ...

Famiglia - in 300 in piazza a Bologna dicono 'no' al ddl Pillon - : ... 'Bologna non ti vuole' 27 settembre 2018 Nessun commento A Bologna corse in moto in ospedale per i bimbi ricoverati - VIDEO 27 settembre 2018 Nessun commento Il giro del mondo in 600 giorni , perchè ...

Bologna - 300 persone in piazza contro il ddl Pillon : “Riforma scellerata. Donne del M5s e della Lega ribellatevi” : “Per fermare questo obbrobrio abbiamo bisogno della sommossa delle Donne del Movimento cinque stelle ma anche delle Donne della Lega. Mi chiedo come la ministra Giulia Bongiorno che si è sempre spesa per le battaglie delle Donne possa proporre una cosa del genere che sommessamente impedisce alle Donne di denunciare violenza“. Da Bologna l’ex senatrice Francesca Puglisi, promotrice di #Towandadem, il gruppo delle Donne del Pd, ...

I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA/ Domani a Bologna : "ecco la nostra proposta di legge" : A Bologna i GENITORI del no OBBLIGO VACCINI in PIAZZA: domenica appuntamento per chiedere libertà d'uso e ridiscutere la Legge 119 e i suoi effetti da "decreto d'urgenza"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 02:06:00 GMT)

Bologna - in piazza arrivano i no vax : "Non arretriamo" : Bologna - Promettono di far sentire la loro voce, "non indietreggiando di un passo", anche in maniera rumorosa con tamburi, megafoni e fischietti, sfilando da via Indipendenza a piazza del Nettuno: i ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Aeroporto di Bologna : Seduta vivace oggi per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%. Il trend di Aeroporto di Bologna mostra un ...