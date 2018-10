Blocchi Diesel al Nord | un pasticcio all' italiana

Blocchi del traffico - Stop ai diesel Euro 3 nella pianura padana : Prendono il via in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto le limitazioni alla circolazione previste nel nuovo Accordo di Programma Bacino Padano. Firmato il 9 giugno 2017 durante il G7 Ambiente dallallora ministro dellAmbiente Gian Luca Galletti e dai presidenti delle Regioni interessate, limpegno prevede lattuazione di misure congiunte per migliorare la qualità dellaria nel Nord Italia.Fino al 31 marzo. Tra queste, particolare importanza ...