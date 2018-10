Blitz antidroga dei carabinieri tra Roma e Latina - 17 arresti : Blitz antidroga dei carabinieri tra le province di Roma e Latina . Circa 100 militari della Compagnia di Monterotondo, con l’aiuto di unità cinofile e di un elicottero, stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari a carico di diciassette persone (7 in carcere, 10 ai domiciliari), emessa dal gip Mario Parisi, del Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. ...

Vicenza : Blitz antidroga della Gdf - scoperto pensionato con 1 - 5 kg di cocaina (2) : (AdnKronos) - Oltre alla cocaina , all’interno dell’autovettura è stato rinvenuto, anch’esso ben nascosto, denaro contante pari a quasi 70 mila euro. La successiva perquisizione presso l’abitazione vicentina dell'uomo ha permesso di rinvenire ulteriore denaro contante per circa 30 mila euro, occultat

Vicenza : Blitz antidroga della Gdf - scoperto pensionato con 1 - 5 kg di cocaina : Vicenza , 17 set. (AdnKronos) - Nel corso di un servizio di contrasto ai traffici illeciti svolto nella serata di giovedì 13 settembre in Vicenza , militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un blitz antidroga . Obiettivo dei finanzieri è stato un cittadino italiano, di

Spacciavano in spiaggia a due passi dai bambini : Blitz antidroga a Gallipoli : Sono state arrestate 17 persone per spaccio a Gallipoli . Il gruppo, composto tutto da stranieri, presidiava stabilmente tutta l'area denominata 'Baia Verde', zona ad altissima densità turistica e ...

Vibo Valentia. Blitz antidroga - arresti : 7.33 La Polizia di Vibo Valentia sta eseguendo 18 ordini di custodia nei confronti di persone ritenute responsabili di appartenere a un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, gestita da Emanuele Mancuso,figlio di un capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta di Limbadi Pantaleone,alias l'"ingegnere";8 persone finite in carcere, 9 ai domiciliari,per una obbligo di dimora. L'operazione "Giardini segreti", vede altre 21 persone ...

Blitz antidroga a Taranto : 20 arresti in operazione dei carabinieri : Blitz antidroga a Taranto: 20 arresti in operazione dei carabinieri "È stata documentata - si legge in una nota - una vasta e perdurante attività di spaccio, condotta da uomini e donne, anche alla presenza di minori e disabili" Parole chiave: ...