Blitz antidroga dei carabinieri tra Roma e Latina | 17 arresti 

agi

: Carabinieri, blitz nelle scuole trentine contro spaccio e consumo di droga fra i giovanissimi - giornaleladige : Carabinieri, blitz nelle scuole trentine contro spaccio e consumo di droga fra i giovanissimi - nonna_norris : RT @isiciliani: Blitz antidroga, multe ai fumatori e sequestri assurdi. La polizia entra nelle scuole nel modo peggiore possibile. Le posiz… - isiciliani : Blitz antidroga, multe ai fumatori e sequestri assurdi. La polizia entra nelle scuole nel modo peggiore possibile.… -

(Di martedì 2 ottobre 2018)deitra le province di. Circa 100 militari della Compagnia di Monterotondo, con l’aiuto di unità cinofile e di un elicottero, stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari a carico di diciassette persone (7 in carcere, 10 ai domiciliari), emessa dal gip Mario Parisi, del Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’indagine ha consentito di individuare tre gruppi di soggetti, in contatto tra loro, dediti allo spaccio in particolare nei comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova. Uno dei tre gruppi criminali, presente a Fonte Nuova e Colleverde di Guidonia Montecelio, che si avvaleva di diversi e giovani collaboratori, gestiva la consegna di decine di dosi al giorno tramite un collaudato sistema di smistamento delle ...