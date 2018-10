Biglietti in prevendita per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport | aperte nuove

Concerti di Antonello Venditti nel 2019 - Biglietti in prevendita per le nuove date di Sotto il segno dei pesci : Dopo lo show all'Arena di Verona, sono ufficiali i nuovi Concerti di Antonello Venditti nel 2019 per Sotto il segno dei pesci. Dopo le due date al Palalottomatica di Roma, l'artista ha ora reso noti i nuovi appuntamenti con il tour che continuerà nei primi mesi del prossimo anno. I biglietti per assistere ai Concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle ore 16 del 2 ottobre. Sarà possibile acquistare ...

Biglietti in prevendita per il tour dei Maneskin : nuovi concerti a marzo 2019 : Il tour dei Maneskin continua anche nel 2019. Dopo i sold out registrati con le date in programma per il 2018, la band di X Factor annuncia una lista di nuovi appuntamenti dal vivo che si terranno nel mese di marzo, dall' 8 al 30. Il tour dei Maneskin, nel 2019 partirà da Bologna per proseguire verso Firenze e Fontaneto d’Agogna (No), Venaria Reale (To) e Padova. Il 24 marzo i Maneskin si esibiranno a Milano per un'unica serata al Fabrique. ...

Prezzi dei Biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks - al via la prevendita in anteprima da App : Sono disponibili i biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks nel 2019. L'artista britannico sarà in concerto in Italia per tre eventi il prossimo anno, rispettivamente a Roma, Milano e Firenze. Il 14 giugno Ed Sheeran sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze per il Festival Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno sarà la volta del concerto atteso allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per i ...

Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva Tour : Biglietti in prevendita : Max Gazzè a Roma per tre serate a dicembre, in concerto con La Favola di Adamo ed Eva. Lo staff dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ha proclamato, nelle ultime ore, un nuovo save-the-date: il 28, 29 e 30 dicembre Max Gazzè festeggerà sul palco della Sala Santa Cecilia i primi 20 anni dell'album La Favola di Adamo ed Eva, che lo aveva consacrato al pubblico italiano nel 1998. La Favola di Adamo ed Eva è il secondo disco in studio ...

Ufficiali le nuove date dei Thegiornalisti nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : Sono finalmente Ufficiali le nuove date dei Thegiornalisti nel 2019. Il gruppo di Tommaso Paradiso è ora pronto a tornare con un'altra serie di concerti con i quali andranno a supportare Love, nuovo disco di inediti che hanno rilasciato il 21 settembre scorso e dal quale hanno già rilasciato il singolo New York. Le prime date furono annunciate nel corso della loro ospitata al Festival di Sanremo, nel quale ebbero occasione di duettare con ...

Nuovi Biglietti in prevendita per i concerti di Claudio Baglioni a Firenze e Milano : tutte le info sulle disponibilità : Sono di nuovo disponibili i biglietti per i concerti di Claudio Baglioni a Firenze e Milano. Dopo le verifiche della produzione, sembrano infatti essere emersi Nuovi tagliandi di ingresso per i live del 16 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e per gli spettacoli del 26 e 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Le prevendite dei biglietti per le date indicate saranno riaperte a partire dalle 16 del 28 settembre e resteranno ...

Prezzi di pacchetti VIP e Biglietti per i Metallica a Milano nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Al via oggi la prevendita dei biglietti per il concerto dei Metallica a Milano, in programma per l'8 maggio all'Ippodromo Snai di San Siro. Dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre 2018, i biglietti per i Metallica a Milano saranno disponibili in prevendita attraverso i canali tradizionali, su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati, dopo le pre-sale riservata agli iscritti dal Fan Club e ai ...

TICKETONE - CONCERTO ED SHEERAN : PREVENDITA Biglietti/ Prezzi e date - polemiche per l'acquisto online in Italia : TICKETONE, CONCERTO ed SHEERAN: PREVENDITA BIGLIETTI. Ultime notizie Roma e Milano: Prezzi da 45 a 90 euro. Intanto l'Antitrust apre un'istruttoria nei confronti del sito di rivendita (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Al via la prevendita dei Biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...

The Struts a Milano nel 2019 : Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I The Struts a Milano nel 2019 terranno un unico concerto ai Magazzini Generali. I The Struts rispondono con un carisma deciso e glitterato alla profezia che Manuel Agnelli scrisse per gli Afterhours, quando nelle liriche del brano Non si esce vivi dagli anni '80 scriveva: «Il risultato è il tuo cosmetico: efficacia ne ha tanta, se la mia pelle è nel 2000 e la tua è ancora anni '80». Inglesi di lingua e di fatto, i The Struts sono stati ...

Nominali i Biglietti per Ed Sheeran in Italia nel 2019 : prezzi e info utili alla vigilia della prevendita : I biglietti per Ed Sheeran in Italia saranno Nominali. Per contrastare il mercato secondario e il bagarinaggio online e sul luogo dell'evento, gli organizzatori degli eventi Italiani di Ed Sheeran hanno deciso di scrivere il nome dell'acquirente sui biglietti acquistati. Ciò rende difficile la vendita del biglietto ad un'altra persona che, all'ingresso, dovrà dimostrare di essere effettivamente il destinatario del titolo acquistato. I ...

Concerti della PFM in Italia nel 2019 in ricordo di Fabrizio De Andrè : info Biglietti in prevendita : I Concerti della PFM in Italia nel 2019 stanno per arrivare. In occasione del quarantennale del live Fabrizio De Andrè e PFM in concerto e a venti dalla scomparsa di Faber, il collettivo ha deciso di tornare su alcuni dei più grandi palchi Italiani per portare PFM canta De André - Anniversary, con il quale intendono celebrare la collaborazione con il cantautore genovese e festeggiare la ricorrenza dell'evento. I festeggiamenti passeranno per ...

Metallica a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia : info Biglietti in prevendita : I Metallica a Milano nel 2019 terranno un solo concerto in programma per l'8 maggio. La data è l'unica della tournée mondiale che si terrà in Italia e porterà i Metallica a Milano nuovamente, sul palco dell'Ippodromo Stai di San Siro, a maggio. Il concerto di Metallica sarà aperto da Ghost e Bokassa, opening act della serata Italiana in programma per l'8 maggio. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 28 ...

Take That a Roma e Lucca nel 2019 per i 30 anni di carriera : Biglietti in prevendita : I Take That a Roma e Lucca nel 2019 saranno in concerto in Italia per due date del loro tour che festeggia i 30 anni di carriera. I concerti in programma per il prossimo anno in Italia si terranno il prossimo 28 giugno al Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone) e il 29 giugno alla Cavea Auditorium della Musica di Roma. Sono due le città scelte dai Take That per festeggiare i 30 anni di carriera in Italia: Lucca e Roma, la prima all'interno ...