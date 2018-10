Bianca Guaccero Nuovo lavoro e nuovo amore Stasera tutto è possibile

Chi è Luca Bizzarri - il nuovo fidanzato di Bianca Guaccero : Luca Bizzarri è il nuovo fidanzato di Bianca Guaccero. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia si starebbe frequentando da qualche tempo e sarebbe persino in lizza per salire sul palco di Sanremo insieme a Claudio Baglioni. L’incontro sarebbe avvenuto negli studi Rai, dove Bianca Guaccero conduce con successo Detto Fatto, dopo l’addio di Caterina Balivo. Classe 1971, Luca Bizzarri è uno dei comici italiani più conosciuti e amati. ...

Bianca Guaccero rivela mi sono fidanzata : Bianca Guaccero è fidanzata lo avrebbe rivelato in diretta, durante la puntata del programma “Detto Fatto”. Prima di cominciare la nuova avventura lavorativa, l’attrice aveva detto che nel programma avrebbe portato il suo essere mamma single. Ma a pochi giorni dall’inizio della trasmissione, Bianca non sarebbe più sola. --Giovanni Ciacci, per tutti Giò Giò, aveva lanciato uno spiritoso talent per selezionare il fidanzato di Bianca. Il costumista ...

“È successo”. Bianca Guaccero – Caterina Balivo - il retroscena bomba : Dopo anni alla conduzione dell’amatissimo show di Rai 2, Caterina Balivo, si è buttata in una nuova avventura. La Balivo è stata “promossa” e ora è passata a Rai 1 e conduce il programma Vieni da me. Voci di corridoio dicono che la rete ammiraglia della Rai sia disposta a spendere tantissimo per invitare in trasmissione gli ospiti “giusti” che permettano allo show di battere la concorrenza. Ma, come abbiamo detto, queste sono solo ...

