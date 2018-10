Berlusconi-Monza | le cifre ufficiale | Fininvest ha pagato 2 | 9 milioni

Monza - domani le visite mediche del primo acquisto dell'era Berlusconi : L'esterno offensivo svincolatosi dal Bari è già stato visto al Brianteo per la sfida contro il Renate e domani, come riporta Sky Sport , sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul ...

Il Monza di Berlusconi vuole Kakà e Cassano? Il Pordenone risponde con Ronaldinho! : Monza, Silvio Berlusconi pensa in grande per rafforzare la squadra, addirittura contatti con Kakà e Cassano: le ultime Il Monza di Silvio Berlusconi vuole Kakà e Cassano. Queste le prime indiscrezioni di mercato che stanno circolando dopo l’insediamento di Berlusconi e Galliani nel nuovo club brianzolo. Cassano ha già detto no al Monza, mentre Kakà verrà corteggiato ancora a lungo da Galliani, nella speranza di convincerlo a sposare ...

Antonio Cassano dice no a Berlusconi e Galliani che lo volevano al Monza : Antonio Cassano ringrazia e dice 'no' a Berlusconi e Galliani , che lo volevano al Monza . 'E' sempre un onore quando due persone del loro spessore pensano a te - ha detto FantAntonio al Secolo XIX - ...

Berlusconi vuole Cassano al Monza : “FantAntonio” parla del suo futuro : Antonio Cassano è stato contattato da Silvio Berlusconi e dal fido Galliani per approdare nel Monza, squadra di Serie C Silvio Berlusconi ha messo le mani sul Monza calcio da qualche giorno e, assieme al fido Galliani, è subito andato all’assalto di uno degli svincolati più talentuosi in circolazione: Antonio Cassano. Il talento barese però, ha declinato la proposta del Monza, come rivelato al Secolo XIX: “È sempre un onore ...

Il Monza chiama Cassano : 'Grazie Berlusconi e Galliani - ma ecco dove voglio andare...' : Si è gettato sul tennis, sport che pratica ormai ogni giorno, ha curato il fisico e l'alimentazione continuando comunque a giocare alcune partitelle settimanali. Ovviamente, resta da valutare la ...

Rosso - Berlusconi assisterà Vicenza-Monza : "Non sono sorpreso che Berlusconi sia rientrato nel mondo del calcio - ha aggiunto Rosso, che ha rilevato il Vicenza nel giugno scorso, dopo che il club biancoRosso era fallito - lui è un 'malato del ...

Kakà al Monza? Sogno proibito anche per Berlusconi : Sempre secondo il Corriere dello Sport , anche per dirigenza e panchina sono rimbalzati diversi profili. Ad esempio Brocchi come tecnico, Filippo Galli per il vivaio e pure Sogliano come direttore ...

I sogni - i ricordi e le sfide : ecco il Monza di Berlusconi : 'Il legame col mondo dello sport e i suoi valori è da sempre nel dna del fondatore del nostro gruppo Silvio Berlusconi' l'annuncio soddisfatto di Danilo Pellegrino, ad di Fininvest, presente in prima ...

Silvio Berlusconi ha comprato il Monza/ A Fininvest 100% del club - Kakà primo sogno proibito di mercato : Monza a Berlusconi, la conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:54:00 GMT)

SILVIO Berlusconi HA COMPRATO IL MONZA/ A Fininvest 100% del club - Galliani : "Torno dopo 31 anni in prestito" : MONZA a BERLUSCONI, la conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:25:00 GMT)

Berlusconi riparte da Monza. Galliani : "Sogno derby con Milan nel 2020" : Da appassionato di calcio e di sport, è un atto d'amore. È brianzolo anche lui''. Non posso non esserci paragoni con l'epopea vincente del grande Milan e questo nuovo inizio: ''Il Milan di Silvio ...

Berlusconi torna nel calcio : è il nuovo proprietario del Monza : Diciassette mesi dopo aver lasciato il Milan Silvio Berlusconi torna nel calcio. L'ex cavaliere, attraverso Fininvest, è il nuovo proprietario del Monza. Ad annunciarlo è stata l'azienda presieduta da ...

Monza Calcio - Berlusconi è il nuovo proprietario : Fininvest acquisisce il 100% della società. Adriano Galliani sarà l’ad : È ufficiale: Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza Calcio. La buona riuscita dell’operazione, già data per certa nelle scorse settimane, è stata annunciata in una nota della cassaforte di famiglia: “Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, composto da Nicola Colombo ...