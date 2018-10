fanpage

Benedetta non ci vede, ma sui pattini vola come Harry Potter e meraviglia tutti

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Noi genitori continuiamo a informarci su eventuali cure, anche se non sopotrebbe reagire se a 18 anni riacquistasse, per ipotesi, la vista. Non è facile, spesso sdrammatizziamo per non piangerci addosso perché non serve,fa la sua vitai suoi coetanei e ci insegna che ogni giorno, anche se al buio, è bellissimo."