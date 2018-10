Belen | Martin Castrogiovanni spiazza la Rodriguez | dolci parole

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Che botta! Belen Rodriguez distrugge Andrea Iannone e Stefano De Martino : umiliati - ma davvero… : Belen Rodriguez è single, non ci sono più dubbi. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha confermato la rottura con Andrea Iannone: il motociclista e la modella non stanno più insieme. Una storia durata due anni, tra alti e bassi, che non è giunta al lieto fine. Già, proprio nelle settimane in cui il gossip impazzava sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez ecco la notizia che rompe le uova nel paniere della cronaca rosa: ma quale ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Belen Rodriguez a Tu sì que vales fa una frecciata a De Martino e Iannone : Tu sì que vales: Belen Rodriguez ironizza su De Martino e Iannone Tu sì que vales, tra un’esibizione e l’altra, ha dato modo ai presentatori in studio di poter dire la loro, ma sopratutto di poter lanciare qualche frecciatina, che ovviamente è stata subito colta dal pubblico da casa. Di cosa stiamo parlando? Belen Rodriguez, che ha ricoperto il ruolo di presentatrice sin dalla primissima puntata della trasmissione, durante ...

Tu si que vales - Belen conferma : è single - frecciatina a Iannone e De Martino : Prima puntata Tu si que vales 2018: Belen Rodriguez e la frecciatina a Andrea Iannone e Stefano De Martino Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha indirettamente confermato di essere single. Lo ha fatto dopo che è stata cavia di Marco Viola, un concorrente che si […] L'articolo Tu si que vales, Belen conferma: è single, frecciatina a Iannone e De Martino proviene da Gossip e Tv.

Martìn Castrogiovanni / Il salto di qualità al fianco di Belen Rodriguez (Tu si que vales) : Martìn Castrogiovanni, il salto di qualità quest'anno lo vedrà al fianco di Belen Rodriguez. Lo vedremo in una nuova veste e ci sarà più spazio per lui. (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:06:00 GMT)

Martina Hamdy chi è?/ Si appresta a diventare la nuova Belen Rodriguez (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è Martina Hamdy, la ragazza del meteo di Mediaset approda al reality show per farsi conoscere ed esplodere del tutto. Conquisterà il pubblico italiano? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 07:18:00 GMT)

Compleanno Belen – Da Stefano De Martino a Borriello : le reazioni degli ex della Rodriguez sotto il post dell’argentina : Belen Rodriguez compie 34 anni, gli auguri degli ex si moltiplicano sotto il post di Compleanno: manca però il commento di Andrea Iannone Belen Rodriguez ieri ha compiuto 34 anni e i suoi ex non si sono dimenticati del suo Compleanno. In particolare Stefano De Martino, oltre agli auguri in privato che crediamo abbia riservato alla madre di suo figlio, ha lasciato un like sotto la foto in cui l’argentina si augura una buona ...

Belen compie 34 anni : il gesto di Stefano De Martino e Marco Borriello : Belen Rodriguez compleanno: la reazione di Stefano De Martino e Marco Borriello Primo compleanno da single, dopo un lungo periodo, per Belen Rodriguez. La showgirl ha compiuto 34 anni ed è notizia di pochi giorni fa che è finita la sua storia con Andrea Iannone. Dopo tre anni insieme, la conduttrice di Tu si que vales […] L'articolo Belen compie 34 anni: il gesto di Stefano De Martino e Marco Borriello proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino e Belen intesa perfetta al parco : In questi giorni gira voce che Belen sarebbe in dolce attesa, ma non è arrivata nessuna conferma, una certezza c’è l’intesa con Stefano De Martino. E non solo per il bene di Santiago. Tra loro ci sono tanti sorrisi e complicità spontanei, a prova di flash e di fidanzati. Paparazzati al parco a Milano dal settimanale “Chi”, i due ridono felici, De Martino legge “Le Monde” perché sta imparando il francese, lei gli sta seduta accanto. ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sorridono di nuovo insieme : Non è un ritorno di fiamma, perché negli anni ci siamo trovati a dirlo e smentirlo troppe volte. Quel che è certo, però, è che Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai sanno stare insieme senza imbarazzi e senza musi lunghi. Lo testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 12 settembre con le immagini dei due ex coniugi al parco con il figlio Santiago. È lui l’anello di congiunzione che li ...

Gossip - Belen Rodriguez e Stefano De Martino : sorrisi e complicità al parco con Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ritrovato un'intesa che mancava da tanto: è questa la notizia che emerge dalle ultime paparazzate dell'ex coppia. Sul numero di Chi uscito il 12 settembre, per esempio, sono contenute le immagini di un'uscita a tre che il ballerino e la showgirl hanno fatto con il piccolo Santiago al parco; approfittando di una bella giornata di sole, infatti, i due hanno trascorso qualche ora insieme a giocare con il ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - di nuovo insieme per il piccolo Santiago : Sorridono felici, una accanto all'altro. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trovato un loro equilibrio da genitori separati. Il settimanale Chi li fotografa al parco insieme al piccolo Santiago, nato nel 2013. Leggono Le Monde seduti su una panchina, De Martino sta facendo un corso di francese. Belen ride, tanto, come difficilmente si vede fare. Anche con il suo Andrea Iannone, sebbene le cose tra i due vadano bene, la showgirl ...

Belen e Stefano De Martino insieme felici e sorridenti al parco com Santiago : le foto dell’incontro (FOTO) : Belen e Stefano De Martino felici e sorridenti: le foto dell’incontro al parco con il piccolo Santiago Belen e Stefano De Martino si stanno dimostrando dei genitori impeccabili con il piccolo Santiago. Ogni acredine e dissapore del passato, infatti, è stata completamente dimenticata dai due che, nonostante la fine del loro matrimonio, continuano oggi a cercare di far funzionare al meglio il loro rapporto. Lo fanno però principalmente per un ...