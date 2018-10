Beach volley | World Tour 2018 Qinzhou Menegatti Orsi Toth avanti tutta Seconda vittoria

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth al secondo turno con il brivido : Una vittoria meno semplice del previsto ha salutato il ritorno alle gare di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ed ha inaugurato la rincorsa alla qualificazione olimpica delle coppie italiane. Il binomio azzurro nella semifinale del girone nel 3 Stelle di Qinzhou in Cina, ha sconfitto 2-1 le rappresentanti Vanuatu Pata e Toko. Vinto facilmente il primo parziale 21-15, le azzurre si sono fatte rimontare nel secondo e nella volata finale hanno ...

Beach volley - World Tour 2019 Qinzhou. Menegatti e Orsi Toth : inizia dalla Cina la rincorsa alla qualificazione olimpica : E’ quella composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth la prima coppia italiana ad iniziare il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici 2020. Il lungo viaggio inizia da Qinzhou, in Cina, con un torneo 3 Stelle che distribuisce un discreto numero di punti e nel quale le italiane sono teste di serie numero 3. Il torneo apre la serie di appuntamenti autunnali che prevede due tornei in Cina, uno molto importante a Las Vegas e uno in ...

Beach volley : da domenica 30 settembrer si gioca a Qinzhou : Qinzhou, CINA, - Il circo del Beach Volley internazionale fa tappa in Cina, dove a Qinzhou si giocherà il World Tour 3 stelle che inizierà domenica 30 settembre e si terrà fino a giovedì 4 ottobre. ...

Beach volley - World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...

Beach volley School : tutto pronto per il gran finale : BIBIONE , VENEZIA, -Mentre i riflettori sono puntati sul Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile, in svolgimento in Italia, che culminerà con la Fase finale di Torino dal 26 al 30 settembre 2018, in contemporanea tutto è pronto per il gran finale del progetto federale ...

Beach&Volley School : tutto pronto per il gran finale : Mentre i riflettori sono puntati sul Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile, in svolgimento in Italia, che culminerà con la Fase finale di Torino dal 26 al 20 settembre 2018, in contemporanea tutto è pronto per il gran finale del progetto federale ...

Beach volley : Andrea Raffaelli rimosso dall’incarico di dt della Nazionale femminile - ogni coppia avrà il proprio allenatore : Termina l’esperienza di Andrea Raffaelli da direttore tecnico della Nazionale di Beach volley femminile. Raffaelli ha comunicato l’uscita di scena con un post su Facebook in cui ringrazia lo staff e le tre coppie Zuccarelli/Traballi (vice-campionesse italiane), Costantini/Puccinelli e Gradini/Barboni. Il contratto di Raffaelli, in verità, scade a dicembre, ma a spiegare alla Gazzetta dello Sport cos’è successo è il responsabile ...

Beach volley - assegnati i titoli di campioni d’Italia 2018 : trionfano Caminati-Rossi e Menegatti-Orsi Toth : Le due coppie si son portati a casa i titoli italiani 2018, vincendo le Finali Scudetto svoltesi alle Capannine di Catania Marco Caminati-Enrico Rossi e Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth sono le coppie campioni d’Italia di Beach Volley del 2018: questo il verdetto delle Finali Scudetto, che si sono concluse ieri pomeriggio alle Capannine di Catania assegnando il tricolore maschile e femminile della disciplina. Caminati-Rossi hanno ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Finali Catania. Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth : favoriti al potere : Sono Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth tra le donne e Marco Caminati ed Enrico Rossi tra gli uomini i nuovi campioni d’Italia di Beach volley. Pronostici rispettati anche se con diverse modalità: senza sconfitte il cammino di Rossi e Caminati, con un passaggio nemmeno troppo breve dal tabellone perdenti, quello di Menegatti/Orsi Toth. La coppia romagnola, già campione d’Italia due anni fa, ha vinto il torneo soffrendo più in avvio della tre ...

Beach volley : Rossi-Caminati e Orsi Toth-Menegatti sono tricolori : Erano inoltre presenti il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, l'Assessore allo Sport della Regione Sicilia Alessandro Pappalardo, l'Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, il ...

Beach volley – Finali Scudetto : i risultati della seconda giornata : Beach Volley Campionato Italiano: Sorprese e conferme nelle semiFinali di Catania Emozioni e spettacolo a Catania, dove si è da poco conclusa la seconda giornata delle Finali Scudetto di Beach Volley, ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile. Dopo ben 48 partite giocate sui campi del villaggio Le Capannine sono state definite le prime due coppie semiFinaliste per ciascun gender, non senza qualche sorpresa: nel ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Beach volley – Finali Scudetto : i risultati della prima giornata : Beach Volley Campionato Italiano: la prima giornata delle Finali Scudetto prima giornata ricca di emozioni e spettacolo sulle spiagge di Catania, dove oggi hanno preso il via le Finali Scudetto, tappa conclusiva del 25° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. I 6 campi allestiti all’interno del villaggio Le Capannine sono stati animati nell’arco della giornata da ben 60 partite maschili e femminili, che hanno allineato i due ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. E’ già “supersfida azzurra” oggi sulla sabbia siciliana : Una prima giornata zeppa di sfide e di verdetti più o meno annunciati alla Finale del Campionato Italia di Catania ma da oggi si fa sul serio con le sfide che porteranno dritte alle semifinali ed è un sabato ricco di incontri imprevedibili quello in programma sulla sabbia siciliana, che inizierà con la super sfida tra le due coppie della Nazionale italiana, Menegatti/Orsi Toth e Zuccarelli/Traballi che si troveranno di fronte nella partite che ...