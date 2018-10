Battlefield 5 | rivelata la lista di veicoli ed equipaggiamento presenti al lancio

eurogamer

(Di martedì 2 ottobre 2018) Manca poco più di un mese all'uscita di5 ma DICE ha già pubblicato lacompleta delle armi,edche sarà accessibile al day one. Naturalmente in futuro verranno aggiunti nuovi strumenti di morte.Come riporta Gamingbolt, lacomprende 30 armi principali, 7 secondarie, 9 corpo a corpo, 16 gadget, 7 di supporto, 5 armi dae 24. Le armi primarie presentano varie sottocategorie come fucili d'assalto, fucili semi-automatici e bolt action, fucili automatici, SMG, fucili a pompa e mitragliatrici leggere e medie. Per iabbiamo vari aerei, carri armati e trasporti.Senza dubbio parliamo di unamolto corposa ma se per qualche ragione non dovrete essere soddisfatti, sappiate che DICE aggiungerà nuovi elementi dopo la pubblicazione. Potete trovare lacompleta sul sito ufficiale di DICE.Read more…