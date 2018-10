calcioweb.eu

: #Barcellona, tensione tra #Messi e #Piquè: è divorzio totale nello spogliatoio blaugrana [DETTAGLI] - CalcioWeb : #Barcellona, tensione tra #Messi e #Piquè: è divorzio totale nello spogliatoio blaugrana [DETTAGLI] - SarahRobinson_P : RT @Atlantide4world: #Barcellona: tensione anche davanti al Parlamento della #Catalogna,i #Mossos hanno caricato i manifestanti che hanno r… - elgranfus : @bombarda9 @SergioSierra67 Nella Spagna, non c’è nessuna tensione. Tuo amico di Madrid non ti dice la verità pq i m… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Nelle ultime due gare di campionato ilha conquistato un solo punto, cosa che capita raramente ae compagni. Il momento poco positivo sul campo, probabilmente, è lo specchio di quello che succede fuori e viceversa: il direttore di OkDiario Eduardo Inda, intervenuto durante la trasmissione televisiva “El Chiringuito” ha parlato ditra Gerard Piqué e Leo. Sembrerebbe che al centrale catalano non piaccia l’atteggiamento del fuoriclasse argentino nei momenti di difficoltà della squadra., capitano dei, infatti tende a non esporsi mai preferendo la via del silenzio, così secondo Inda “Piqué non sopporta chenon ci metta la faccia in queste situazioni e parli con i media solo quando è fuori dal’Europa, specialmente durante i ritiri con l’Argentina. E glielo ha detto“. Sempre secondo il ...