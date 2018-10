Barbara Palombelli | «Auguri a noi nonni | la grande risorsa del paese»

Lilli Gruber contro Barbara Palombelli/ “In tv c'è spazio per tutti - ma comunque battiamo Rete4 tutte le sere” : Lilli Gruber contro Barbara Palombelli: “In tv c'è spazio per tutti, ma comunque battiamo Rete4 tutte le sere”. Anche Luca Telese ha lanciato frecciatine negli ultimi tempi...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:51:00 GMT)

Stasera Italia e Barbara Palombelli - la squadra giusta per il nuovo corso dell'access di Rete 4 : Con oltre 20 ore settimanali di trasmissioni Barbara Palombelli è la conduttrice che appare con maggior frequenza sul nostro piccolo schermo. Forum, Lo sportello di Forum e Stasera Italia sono i tre programmi che la vedono alla conduzione in un tour de force quotidiano davvero notevole e alle 20 e passa ore di messa in onda vanno aggiunte almeno altrettante di riunioni di redazione per la messa a punto di questi programmi.Ma a parte ...

“Era unica - insostituibile…”. Barbara Palombelli in lutto : l’addio straziante : “Era unica e sarà insostituibile. La incontravi ed eri invaso da una cascata di energia…. Milano perde un suo punto di riferimento fondamentale”. Così Barbara Palombelli, sula sua pagina Facebook, commenta la morte dell’editrice milanese Inge Schönthal Feltrinelli, l’ultima grande ‘regina dei libri’. Soprannominata ‘The queen of publishing’, Inge aveva 87 anni e da qualche tempo era ...

Barbara Palombelli - la frecciata su Elisa Isoardi : 'La vera vittoria è...' : Barbara Palombelli , ai microfoni di Blogo, parla della sfida odierna a Lilli Gruber a Otto e mezzo e della sua conduzione di Forum, ogni giorno in tv contro la Prova del cuoco di Elisa Isoardi. ...

Barbara Palombelli a Blogo : "La sfida di ascolti con la Gruber - il record di ore in onda e il microfono 'gelato'" (VIDEO) : Tra le protagoniste, in positivo, dell'inizio della stagione televisiva c'è senza dubbio Barbara Palombelli. La conduttrice di Forum e del nuovo Stasera Italia è ormai volto di punta di Mediaset, dove è rientrata nel 2013 prendendo il posto di Rita Dalla Chiesa proprio nel fortunato programma mattutino (nel pomeriggio c'è lo Sportello su Rete 4) di Canale 5. Rete 4, palinsesto 2018-2019: ...

Barbara Palombelli e Forum - la nuova giudice star Ruo : come brutalizza i contendenti - video pazzesco : 'La nuova regina di Forum '. No, non è Barbara Palombelli , padrona di casa, ma Maria Giovanna Ruo , giudice del tribunale di Rete 4 dal carattere decisamente fumantino. Il suo 'Basta! Basta!' gridato ...

Barbara Palombelli - il gesto che vale una carriera : regina di Mediaset - cosa le hanno fatto fare in diretta : È toccato a Barbara Palombelli l'onore, e l'onere, di dare il via al nuovo corso di Rete 4 e scrivere una pagina di storia di Mediaset . Giovedì sera a Stasera Italia ha debuttato il nuovo logo di ...

Barbara Palombelli ‘accende’ in diretta il nuovo logo di Rete 4 – Video : Rete 4 Il rinnovato logo di Rete4 è apparso in onda ieri sera per la prima volta. E l’onore del lancio è stato affidato a Barbara Palombelli. Il nuovo corso del canale diretto da Sebastiano Lombardi è passato dalla voce e dalla gestualità pacata della giornalista capitolina, che ieri sera in apertura del suo talk show, Stasera Italia, ha svelato in diretta il nuovo logo della cenerentola Mediaset. 12.09.18, ore 20:31: Dopo 19 anni Rete4 ...

Rete4 : Barbara Palombelli lancia il nuovo logo – Video : Rete 4 Il rinnovato logo di Rete4 è apparso in onda ieri sera per la prima volta. E l’onore del lancio è stato affidato a Barbara Palombelli. Il nuovo corso del canale diretto da Sebastiano Lombardi è passato dalla voce e dalla gestualità pacata della giornalista capitolina, che ieri sera in apertura del suo talk show, Stasera Italia, ha svelato in diretta il nuovo marchio della cenerentola Mediaset. 12.09.18, ore 20:31: Dopo 19 anni ...

Barbara Palombelli a DM : «Darò spazio anche ai populisti. Ho iniziato con Renzi perchè non parlava da tanto e poi Salvini non era disponibile» : Barbara Palombelli A Stasera Italia “ci sarà spazio per tutti“. Barbara Palombelli non si sente «anti-populista», sebbene l’edizione del talk show da lei condotta abbia segnato un evidente cambiamento di passo rispetto ai precedenti toni dell’access di Rete4. La giornalista capitolina approfondisce l’attualità politica ogni sera dalle 20.30, dividendosi anche però tra Forum e Lo Sportello. “E’ una ...

Barbara Palombelli - colpo di grazia a Lilli Gruber : ascolti - il 'miracolo' su Rete4 : Ci ha preso gusto, Barbara Palombelli . Il suo Stasera Italia , su Rete 4, ha vinto ancora la sfida degli ascolti con Otto e mezzo di Lilli Gruber , su La7. Per la Palombelli 1,501 milioni di ...

Barbara Palombelli inaugura il nuovo logo di Retequattro (video) : Il processo di rinnovamento per Retequattro, sponsorizzato a suon di promo e "Ci vediamo sulla nuova Retequattro", passa soprattutto per una nuova identità e quindi un nuovo logo. Nel giorno in cui si è svolta la conferenza stampa di presentazione del palinsesto 2018-2019 che abbiamo seguito in diretta, Barbara Palombelli ha spento il vecchio marchio di rete per la nascita del nuovo.In apertura di Stasera Italia, la conduttrice fa il suo ...

Lilli Gruber - la vendetta contro Barbara Palombelli : vince con il 7% di share : La rivincita della Gruber. Nella seconda sfida diretta tra Lilli e Barbara Palombelli, rispettivamente al timone di Otto e mezzo e Stasera Italia , è la Gruber ad avere la meglio. Otto e mezzo su La7 ...

Barbara Palombelli umilia Lilli Gruber : effetto Di Battista - l'anticipazione clamorosa sugli ascolti : Punta tutto su Alessandro Di Battista e perde. Lilli Gruber, al via con la nuova stagione di Otto e mezzo , esce sconfitta dalla sfida con Barbara Palombelli che con Stasera Italia su Rete4 finisce ...