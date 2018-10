Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Signorini per come hanno affrontano

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Signorini dopo il Gf Vip : Pomeriggio 5, il Grande Fratello Vip divide: Barbara d’Urso dice la sua e lancia una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini I momenti più salienti della seconda puntata del Grande Fratello Vip sono stati commentati a più riprese oggi a Pomeriggio 5. Al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito Enrico Silvestrin. Le scuse dell’attore […] L'articolo Pomeriggio 5: Barbara d’Urso lancia una frecciatina a ...

Mara Venier contro Barbara D’Urso su Instagram : la Marcuzzi si schiera : Continua la guerra a distanza su Instagram fra Mara Venier e Barbara D’Urso, e Alessia Marcuzzi ha già scelto con chi schierarsi. Le due regine della domenica, nonostante siano amiche, non smettono di punzecchiarsi sui social, pronte a darsi battaglia per conquistare qualche punto di share in più. Se la scorsa settimana a vincere la sfida era stata Domenica In di Mara Venier, l’ultima puntata di Domenica Live, caratterizzata da una ...

Domenica In e Domenica Live - la sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier continua ma niente più fair play - anzi… : Era il 14 settembre quando Barbara D’Urso sui social scriveva: “Mancano due giorni. In bocca al lupo a Mara Venier e in bocca al lupo a me”. Si riferiva, è scontato, all’imminente sfida tra la “sua” Domenica Live, in onda su Canale 5, e la Domenica In della sua amica Mara, in onda su Rai 1. La vigilia era stata resa viva da numerose interviste, nelle quali le due colleghe-amiche si ripetevano, quasi all’unisono, “vincerà lei perché è più brava”. ...

Barbara D’Urso e Mara Venier : le frecciatine sugli ascolti tv : Barbara D’Urso e la caduta di stile nei confronti di Mara Venier Barbara D’Urso è finita al centro delle critiche sul web. Alla terza domenica della stagione, infatti, si è presa la rinvicita con Domenica Live su Mara Venier e Domenica In. Nella prima parte il contenitore del giorno festivo dell’ammiraglia del Biscione ha ottenuto il 15,76% di share e 2.213.000 telespettatori, mentre la Venier ha raccolto il 15,59% di share, ...

Domenica Live Barbara D’Urso intervista la ragazza con la barba : Nel salotto Domenicale di barbara D’Uso c’è stata Harnaam Kaur, la ragazza con la barba” come è stata ribattezzata la giovane modella barbuta racconta la sua storia, partendo da quando, a 12 anni, le è stata diagnosticata la malattia. «Ho la sindrome dell’ovaio policistico che causa la crescita di peluria sulla pelle. Non ho saputo di avere quella peluria fino a quando i miei compagni non hanno cominciato a prendermi in giro. Sono tornata a casa ...

Barbara D’Urso batte Domenica In : arriva la frecciatina del marito di Mara Venier : Domenica Live batte Domenica In: il messaggio di Barbara d’Urso infastidisce Nicola, il marito di Mara Venier Dopo due sconfitte consecutive, Domenica Live ha battuto Domenica In. È successo Domenica 30 settembre, per la gioia di Barbara d’Urso. Che, una volta letti gli ascolti tv, ha subito scritto un lungo messaggio di ringraziamenti su Instagram. […] L'articolo Barbara d’Urso batte Domenica In: arriva la frecciatina ...

Barbara D’Urso felice per Domenica Live : “Superiamo tutti” : Domenica Live vince gli ascolti: Barbara d’Urso ringrazia il pubblico Domenica Live ha battuto Domenica In ieri pomeriggio. Un testa a testa quello tra Mara Venier e Barbara d’Urso che ha favorito questa volta la conduttrice partenopea che ha espresso tutta la sua felicità sui social con queste parole: “Ieri Domenica Live è stato il programma più visto della Domenica pomeriggio, battendo ogni concorrenza! Picchi del 20% di ...

Mara Venier tiene testa a Barbara D’Urso : gli ascolti di Domenica In : Barbara D’Urso batte di poco Domenica In di Mara Venier Niente tris per Mara Venier e Domenica In, dopo aver battuto nelle prime due domeniche il diretto competitor. Barbara D’Urso ha vinto la terza sfida Auditel con Domenica Live, ma di poco, grazie anche ai talk sulla terza edizione del Grande Fratello Vip e ai dibattiti urlanti. Sono stati 2.022.000 telespettatori a seguire la breve presentazione, pari al 12,8% di share, ...

Barbara D’Urso in lacrime a Domeniva Live : Marco Carta e il racconto dell’intervento : Marco Carta è stato tra gli ospiti di oggi di Domenica Live. Look rinnovato, occhi chiari in bella vista e nuovo taglio di capelli, il sardo ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi e la gioia della conduttrice che lo accoglie. I due parlano di quello che è successo quest’estate e lo stesso Marco Carta rivela di essersi sentito male in treno, mezzo dal quale è sceso per andare in ospedale ad Arezzo dove, però, dopo qualche ora ...

Domenica Live - Rita Schillaci l’ex moglie di Totò Schillaci attacca Barbara D’Urso : Rita Schillaci furibonda attacca verbalmente tutti anche Barbara D’Urso «Sono piegata ma non spezzata». Rita Bonaccorso, ex-moglie del campione Totò Schillaci, in videocollegamento, torna a parlare a Domenica Live dello sfratto per debiti cui si è opposta invano per anni, dichiarandolo ingiusto. E subito le parole sono forti. Rita Schillaci attacca «tutti quelli che si sono appropriati della mia casa, che sono stati fetenti e morti di ...

Barbara d'Urso a Domenica Live si commuove mentre intervista Marco Carta Barbara d'Urso è una donna forte e determinata… ma con un tallone d'Achille, come tutti noi. Il punto debole di Carmelita è la madre, che ha perso troppo presto, quando era solo una bambina. E ogni volta che ricorda quel dramma la conduttrice non

Lory Del Santo risponde alle accuse con una lettera a Barbara d’Urso : Barbara d’Urso legge la lettera scritta da Lory Del Santo e Marco Cucolo Lory Del Santo domani sera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, e a poche ore dal suo ritorno in tv in seguito alla morte del figlio, la regista insieme al suo attuale compagno Marco Cucolo ha deciso di scrivere una lettera a Barbara d’Urso. Lory ha deciso di inviare una missiva alla conduttrice di Domenica Live per rispondere a tutte le accuse che le ...

Barbara D’Urso “fa parte del sistema”? Le parole di Rita Bonaccorso : Rita Bonaccorso ‘accusa’ Barbara d’Urso di far parte del sistema Domenica Live, come Barbara d’Urso ci ha sempre abituato, è partito con il botto. Uno dei primi collegamenti lanciati ha visto protagonista Rita Bonaccorso, ex moglie di Totò Schillaci. La donna è stata più volte protagonista della trasmissione perché l’è stata sequestrata la casa per ricoprire i debiti che la famiglia non è riuscita a pagare. Nel ...

Lorenzo Crespi litiga con Karina Cascella : Barbara D’Urso interviene : Lorenzo Crespi contro Karina Cascella: “Sei una nullità in Tv” La parentesi dedicata a Lorenzo Crespi durante la puntata di oggi del programma di Barbara d’Urso ha fatto sorgere una domanda spontanea a Karina Cascella, quesito che però ha originato una lite furiosa in cui è stata tirata in ballo persino Maria De Filippi. L’opinionista di Domenica Live ha chiesto all’attore contro chi fosse la sua lotta, ...