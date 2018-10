Barbara D' Urso | frecciatina al vetriolo contro Ilary Blasi | «Io mi sarei incazz***»

ENRICO SILVESTRIN OMOFOBO?/ Barbara D'Urso lancia una frecciatina a Blasi e Signorini (Grande Fratello Vip 3) : ENRICO SILVESTRIN, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:24:00 GMT)

Mara Venier contro Barbara D’Urso su Instagram : la Marcuzzi si schiera : Continua la guerra a distanza su Instagram fra Mara Venier e Barbara D’Urso, e Alessia Marcuzzi ha già scelto con chi schierarsi. Le due regine della domenica, nonostante siano amiche, non smettono di punzecchiarsi sui social, pronte a darsi battaglia per conquistare qualche punto di share in più. Se la scorsa settimana a vincere la sfida era stata Domenica In di Mara Venier, l’ultima puntata di Domenica Live, caratterizzata da una ...

Domenica In e Domenica Live - la sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier continua ma niente più fair play - anzi… : Era il 14 settembre quando Barbara D’Urso sui social scriveva: “Mancano due giorni. In bocca al lupo a Mara Venier e in bocca al lupo a me”. Si riferiva, è scontato, all’imminente sfida tra la “sua” Domenica Live, in onda su Canale 5, e la Domenica In della sua amica Mara, in onda su Rai 1. La vigilia era stata resa viva da numerose interviste, nelle quali le due colleghe-amiche si ripetevano, quasi all’unisono, “vincerà lei perché è più brava”. ...

Barbara D'Urso contro Mara Venier - parla Nicola Carraro : 'Due bimbe? Forse solo una' : Sembrerebbe esserci marella tra Barbara D'Urso e Mara Venier . Se dalla prima la cosa sembra evidente, visto il post pubblicato per la vittoria degli ascolti, dalla seconda, invece, a parlare è il ...

Barbara D'Urso non trattiene la gioia : la sua Domenica Live batte Domenica In - il messaggio su Instagram è esplicito. Ma il marito della ... : FUNWEEK.IT - Finalmente Barbara D'Urso torna a gioire e la sua Domenica Live batte Domenica In dopo un avvio scoppiettante del programma condotto da Mara Venier . Inequivocabile il messaggio di ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso/ "Il suo pubblico una mandria di deficienti" : Selvaggia Lucarelli non smette di dire la sua soprattutto quando è Barbara d'Urso a farla "infervorare" e la vittoria, di un soffio, su Mara Venier lo ha fatto.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli - frecciata a Barbara d'Urso : "Perché parla al suo pubblico come fosse una mandria di deficienti?" : Barbara d'Urso - Selvaggia Lucarelli: non si contano nemmeno le frecciate tra la conduttrice Mediaset e l'opinionista Rai, tra web e aule di tribunale. Stavolta l'occasione è stata data dall'ennesima dimostrazione di forza di Barbarella, che si è vantata di aver vinto la sfida degli ascolti con la sua Domenica Live.Il giornalista Giuseppe Candela ha commentato su Twitter: "Tutto sto entusiasmo per lo 0,8% di share non lo ...

Lorenzo Crespi contro Barbara d'Urso/ Poi fa retromarcia : “Più di un'amica - è una sorella maggiore” : Barbara d'Urso è sempre corsa in soccorso di Lorenzo Crespi che oggi la attacca dopo quello che è successo ieri con Karina Cascella durante la puntata di Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:06:00 GMT)

Barbara D'Urso - monumentale frecciata alla rivale Venier : 'Nonostante il divario iniziale...' : Domenica Live ha sorpassato Domenica In . Barbara D'Urso esulta, come sempre, a suo modo. " Domenica Live è stato il programma più visto della domenica pomeriggio battendo ogni concorrenza!!!!', ha ...

Ivan Cattaneo - tra squalifica ed eliminazione / Barbara D'Urso dice la sua (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente? (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Mara Venier - Mediaset nega intervista con Alessia Marcuzzi/ Vendetta per il veto Rai a Barbara d'Urso? : Mara Venier, Mediaset nega intervista con Alessia Marcuzzi: Vendetta per il veto Rai a Barbara d'Urso? Le ultime notizie sull'indiscrezione: la conduttrice delle Iene ha una preferenza...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Barbara D’Urso e Mara Venier : le frecciatine sugli ascolti tv : Barbara D’Urso e la caduta di stile nei confronti di Mara Venier Barbara D’Urso è finita al centro delle critiche sul web. Alla terza domenica della stagione, infatti, si è presa la rinvicita con Domenica Live su Mara Venier e Domenica In. Nella prima parte il contenitore del giorno festivo dell’ammiraglia del Biscione ha ottenuto il 15,76% di share e 2.213.000 telespettatori, mentre la Venier ha raccolto il 15,59% di share, ...

Domenica Live Barbara D’Urso intervista la ragazza con la barba : Nel salotto Domenicale di barbara D’Uso c’è stata Harnaam Kaur, la ragazza con la barba” come è stata ribattezzata la giovane modella barbuta racconta la sua storia, partendo da quando, a 12 anni, le è stata diagnosticata la malattia. «Ho la sindrome dell’ovaio policistico che causa la crescita di peluria sulla pelle. Non ho saputo di avere quella peluria fino a quando i miei compagni non hanno cominciato a prendermi in giro. Sono tornata a casa ...

Barbara d’Urso batte Domenica In : arriva la frecciatina del marito di Mara Venier : Domenica Live batte Domenica In: il messaggio di Barbara d’Urso infastidisce Nicola, il marito di Mara Venier Dopo due sconfitte consecutive, Domenica Live ha battuto Domenica In. È successo Domenica 30 settembre, per la gioia di Barbara d’Urso. Che, una volta letti gli ascolti tv, ha subito scritto un lungo messaggio di ringraziamenti su Instagram. […] L'articolo Barbara d’Urso batte Domenica In: arriva la frecciatina ...