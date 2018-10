Bar del Napoletano frequentato da malavitosi | la Questura ordina la chiusura

Martina ColomBari presidente della Divisione calcio femminile/ La Figc candida l’ex Miss Italia : Martina Colombari presidente della Divisione calcio femminile: la Figc candida l’ex Miss Italia. L'ultima idea della Federazione per rilanciare il pallone rosa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:09:00 GMT)

LomBardia : F.Sala - 'Graziella' icona boom economico e del nostro design (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di aprirci al mondo -continua Sala- e per questo abbiamo investito sulla internazionalizzazione oltre 40 milioni di euro e nel prossimo anno e mezzo accompagneremo le imprese in giro per il mondo". Tra gli eventi che caratterizzano il progetto anche una mostra retrospe

LomBardia : F.Sala - 'Graziella' icona boom economico e del nostro design : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Presentato a Palazzo Pirelli il progetto 'Rinaldo Donzelli: il design Made in Italy' che propone una serie di iniziative finalizzate a far conoscere e valorizzare le opere dell'artista che inventò nel 1964 la bicicletta 'Graziella'. Progettata da Donzelli nella 'sua' Mar

BarBara D'Urso non trattiene la gioia : la sua Domenica Live batte Domenica In - il messaggio su Instagram è esplicito. Ma il marito della ... : FUNWEEK.IT - Finalmente Barbara D'Urso torna a gioire e la sua Domenica Live batte Domenica In dopo un avvio scoppiettante del programma condotto da Mara Venier . Inequivocabile il messaggio di ...

Caccia - WWF : il Consiglio Regionale della LomBardia boccia “due provvedimenti terribili” - “ha vinto la legalità ambientale” : “Qualche minuto fa il Consiglio Regionale della Lombardia, con una maggioranza decisa e schiacciante, ha bocciato i due progetti di legge che autorizzavano la Caccia in deroga a fringuelli e peppole, e la cattura dei richiami vivi: due provvedimenti terribili – spiega in una nota il WWF Italia – frutto dell’estremismo venatorio, che condannavano più di 350.000 piccoli uccelli alla morte, e 20.000 a una vita di stenti dentro ...

Valentina Allegri in love con Piero Barone : le FOTO della giovane ed innamoratissima coppia : Valentina Allegri innamoratissima di Piero Barone, la figlia dell’allenatore della Juventus ed il cantante de ‘Il Volo’ beccati insieme dai paparazzi Valentina Allegri e Piero Barone sempre più affiatati. Dopo le presentazioni in famiglia, la bella figlia di Massimiliano Allegri pare essere sempre più innamorata del cantante del gruppo ‘Il Volo’. Il tenore dal canto suo, come nelle FOTO pubblicate dal ...

car2go sBarca a Parigi : ad inizio 2019 il lancio del servizio nella capitale francese : All’inizio del 2019, car2go inaugurerà la sede di Parigi con una flotta completamente elettrica di 400 smart EQ fortwo. La capitale francese sarà la 15ª location car2go in Europa e la 26ª in tutto il mondo Allez les Bleus! A partire dall’inizio del prossimo anno, car2go, leader mondiale nel mercato del carsharing a flusso libero, offrirà i propri servizi anche nella capitale francese. Lo ha annunciato Olivier Reppert, CEO di ...

Intrecci Barocchi fa parte delle iniziative istituzionali di Torino : Martedì mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Cultura Francesca Leon, ha deliberato la promozione della rassegna “Intrecci barocchi”

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser se la spassano a ZanziBar : le FOTO hot della loro vacanza selvaggia : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono sempre più innamorati, la coppia è attualmente a Zanzibar per una vacanza selvaggia Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, dopo essere stati impegnati alla settimana della moda di Milano, sono volati a Zanzibar. Nella splendida meta vacanziera, i due piccioncini si stanno concedendo un po’ di relax, tra un safari ed un bagno tra le acque limpide del mare africano. Cecilia, in questo magnifico ...

Calcio - la FIGC candida Martina ColomBari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...

scivolone della Gialappa's Band su Ilary Blasi - Alfonso Signorini imBarazzato : FUNWEEK.IT - La seconda puntata del GF VIP ci ha regalato un mix di emozioni: dall'entrata di Lory Del Santo al l'assoluzione di Enrico Silvestrin con 'cacciata' di Lisa Fusco - prima eliminata - ...

Gaffe della Gialappa's Band su Ilary Blasi - Alfonso Signorini imBarazzato : La seconda puntata del GF VIP ci ha regalato un mix di emozioni: dall'entrata di Lory Del Santo al l'assoluzione di Enrico Silvestrin con 'cacciata' di Lisa Fusco - prima eliminata - Ilary Blasi ci ha ...

Gaffe della Gialappa's Band su Ilary Blasi - Alfonso Signorini imBarazzato : FUNWEEK.IT - La seconda puntata del GF VIP ci ha regalato un mix di emozioni: dall'entrata di Lory Del Santo al l'assoluzione di Enrico Silvestrin con cacciata di Lisa Fusco - prima...

BarBara Palombelli : «Auguri a noi nonni - la grande risorsa del paese» : Auguri a tutti i nonni d'Italia. Perché siamo proprio noi nonni la grande risorsa del Paese. Con il nostro tempo, il nostro lavoro e i nostri risparmi mandiamo avanti tutta la famiglia, sosteniamo i ...