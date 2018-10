Banca Monte dei Paschi | al via seconda edizione di Officina Mps

Banca Cras e Comune di Monteroni d'Arbia : si rinnova l'accordo per la promozione dello sport : l'accordo prevede l'erogazione da parte di Banca Cras di un contributo diretto alle associazioni e un contributo all'Amministrazione comunale destinato al settore dello sport: un sistema condiviso ...

Reggio Calabria : AXA e Banca Monte dei Paschi insieme per parlare di prevenzione - salute e corretta alimentazione : Il progressivo incremento della durata della vita nei paesi avanzati fa della longevità un rischio e, al tempo stesso, un’opportunità dei nostri tempi. Vivere di più significa anche vivere meglio, con nuove risposte alle esigenze di salute e benessere nel tempo, in termini di offerta ma anche e soprattutto di prevenzione dei rischi quale elemento chiave per assicurare una vita lunga e in salute. Questo il tema al centro dell’evento dedicato al ...

Ligue 1 - il Marsiglia sBanca Montecarlo : 3-2 al Monaco : Gol, emozioni e spettacolo in un match che non ha di certo deluso le attese della vigilia: dal Louis II di Montercarlo, infatti, l' Oympique Marsiglia di Rudi Garcia lancia un messaggio chiaro alla ...

Vitalizi - Agenzia Entrate blocca conto in Banca di Ilona Staller a Montecitorio : ... il linciaggio sui social Conte: 'Stiamo cambiando il Paese, a settembre riforme cruciali' Turchia, Bevilacqua: 'Economia dopata nel gigantismo individualistico' 13 agosto 2018

Vitalizi - Agenzia delle Entrate blocca conto Banca Ilona Staller a Montecitorio : Roma – L’Agenzia delle Entrate ha pignorato il Vitalizio di Ilona Staller. In seguito a un contenzioso tra il Fisco e l’ex parlamentare – si parla di un mancato pagamento di circa 100mila euro di cartelle esattoriali – e’ stato bloccato il suo conto all’interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del Partito Radicale. Un provvedimento ritenuto illegale ...

Trani - archiviata l'inchiesta sui big di Montepaschi e Unicredit : erano accusati di usura Bancaria : La notizia di reato è infondata. Per questo è stata archiviata l'inchiesta della procura di Trani per usura bancaria a carico di 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps in Borsa a +7 - 4%. In rialzo tutto il settore Bancario (ultime notizie) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa guadgna più del 7%. Non sono ancora chiare le ragioni di questo rialzo. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:24:00 GMT)