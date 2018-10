“Bacio!” Gf Vip | sale la temperatura | protagonista Francesco Monte | “Lo ha fatto davvero”

caffeinamagazine

(Di martedì 2 ottobre 2018) Il Grande Fratello Vip non decolla, il reality show condotto da Ilary Blasi non è riuscito a battere la concorrenza della Rai che ha proposto la fiction La Vita Promessa. Il Gf Vip ha raccolto davanti alla televisione 3.200.000 spettatori con uno share pari al 19% mentre la fiction che ha vistoLuisa Ranieri, invece, ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Una batosta nonostante le tante emozioni e sorprese nella seconda puntata della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. Lisa Fusco è la prima eliminata di questa edizione, avendo perso al televoto la sfida decisiva con Enrico Silvestrin. Emozione per l’ingresso in Casa di Lory Del Santo. In nomination vanno in quattro: Elia, Valerio, Ivan e Jane. Si parte dall’inizio, da giugno, quando Lory viene contattata dalla produzione ed effettua il primo provino per la trasmissione. ...