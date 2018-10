Auto contro tir in sosta | muore promessa del Rugby Livorno di 21 anni

Veronica Gentili contro Vittorio Feltri/ “Non lo capisco - un bikini non toglie Autorevolezza” : Veronica Gentili contro Vittorio Feltri: “Non lo capisco, un bikini non toglie autorevolezza”. Le ultime notizie sulla giornalista di Stasera Italia e la lite col direttore di Libero(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:26:00 GMT)

Dramma a Pisa - Auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni muore nello schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Perde il controllo dell’Auto e finisce in una scarpata. Schiacciato dalla vettura - muore 29enne : Dramma durante la notte a Jerzu, in Sardegna: un 29enne di Ulassai ha perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo la circonvallazione del paese all’altezza del frantoio. Altra tragedia sulla strada a Sardara: morto un 58enne.Continua a leggere

Ragazzo ferito nello scontro tra Auto e moto : Ragazzo ferito, incidente pochi minuti dopo le 8 a Montano Lucino. Ragazzo ferito, ambulanza in via Roma Incidente tra un'automobile e una moto in via Roma. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di ...

Torino - scontro tra moto e Auto : muoiono due ventenni : Due motociclisti, di 22 e 25 anni, sono morti questa notte in un incidente stradale nel centro di Torino. Erano a bordo di una Honda Hornet quando, all'incrocio con i corsi Unione Sovietica, Lepanto e ...

Torino - scontro tra Auto e moto : morti due ragazzi/ Ultime notizie incidente : si cercano testimoni : Torino, scontro tra auto e moto: morti due ragazzi. Ultime notizie incidente: le forze dell'ordine cercano testimoni, automobilista negativa ad alcoltest(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Torino - scontro tra moto e Auto : muoiono due ventenni : Due motociclisti, di 22 e 25 anni, sono morti questa notte in un incidente stradale nel centro di Torino. Erano a bordo di una Honda Hornet quando, all'incrocio con i corsi Unione Sovietica, Lepanto e ...

Scontro Auto-moto ad Antona : gravi due motociclisti. Intervenuto Pegaso : Massa - Uno Scontro auto-moto e due motociclisti sono finiti in ospedale in codice rosso. È successo questo pomeriggio, sabato 29 settembre, ad Antona nei pressi del cimitero della frazione montana ...

Scontro Auto moto a Cantù : ferito motociclista : Scontro auto moto questa mattina presto, venerdì 28 settembre, a Cantù. Scontro auto moto in via Sparta I soccorsi sono arrivati a sirene spiegate questa mattina, alle 7.15, in via Sparta a Cantù. ...

Cremona : fermato per controllo gli trovano 3 etti droga in Auto - arrestato : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Lo hanno fermato per un normale controllo stradale, ma gli hanno trovato oltre tre etti di droga in auto e per questo lo hanno arrestato. E' accaduto ieri nel cremonese a un 24enne di origine albanese. Il giovane, un operaio incensurato, è stato fermato dai carabinieri

Viareggio - gravissimo giovane in motorino contro un'Auto / FOTO : Viareggio, 27 settembre 2018 - gravissimo incidenrte a Viareggio con un 27enne in motorino che adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cisanello a Pisa. E' accaduto in via Nicola ...

LANCIANO - RAPINA IN VILLA : FERMATI 3 AutoRI/ Ultime notizie video : ira della folla contro uno degli aggressori : RAPINA in VILLA a LANCIANO: arrestati tre rumeni. Ultime notizie, svolta nelle indagini: FERMATI con 3400 euro. Le forze dell'ordine li hanno FERMATI quest'oggi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:32:00 GMT)

Scontro fra Auto e furgone tra Cropani e Sersale - ferita 17enne : Catanzaro - Una Citroen e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla SS180 tra i comuni di Cropani Superiore e Sersale in provincia di Catanzaro. A bordo dell'auto si trovato ...

Crollo ponte Morandi : scontro Mit-Autostrade : Sulle reponsabilità del Crollo continua lo scontro : Secondo la commissione ministeriale, la concessionaria sapeva del degrado ma ha speso poco -