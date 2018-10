Auguri nonni | quanti italiani grazie a voi Da Sivori a Camoranesi | fino a Jorginho

Raggi : Auguri ai nonni - nostra amministrazione a occhio di riguardo per loro : Roma – “Oggi si celebra la Festa dei nonni ! Auguro a tutti loro di trascorrere una giornata serena in compagnia delle proprie famiglie. Ai nonni va un ringraziamento speciale per il ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno. È proprio per questo che la nostra amministrazione dedica una attenzione particolare agli anziani che devono e possono tornare protagonisti delle nostre vite. In quest’ottica, grazie al lavoro ...

Migliori immagini buona festa dei nonni : frasi di Auguri per il 2 ottobre 2018 : Saranno ricercatissimi domani 2 ottobre i Migliori auguri (in immagini e frasi)di una buona festa dei nonni. Con lo scoccare della mezzanotte infatti, nel nostro paese, avrà il via la ricorrenza dedicata alle persone tra le più importanti della nostra vita: molto spesso, per questioni logistiche e pratiche, dei veri e propri sostituti dei genitori. Come non far passare inosservata la festività? Prima di riportare più di qualche esempio di ...