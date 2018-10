Attenti a non confondere tachipirina e moment

dilei

(Di martedì 2 ottobre 2018) Lae ilsono due fra i medicinali più diffusi nelle nostre case, ma fate molta attenzione a non confonderli. Il primo infatti ha come principio attivo il paracetamolo, mentre il secondo l’ibuprofene, due molecole utilizzare per curare piccoli fastidi come febbre, cefalea o dolori articolari. Entrambi infatti possiedono proprietà antipiretiche e analgesiche, ma agiscono in modo diverso. La(conosciuta anche come Efferalgan) viene utilizzata soprattutto per i bambini e le donne in gravidanza. Non presenta infatti problemi di allergia e si può assumere sia durante la gestazione che l’allattamento. In età pediatrica aiuta a ridurre i dolori dei piccoli causati da traumi ossei e muscolari, otiti e mal di denti, ma anche per abbassare la temperatura corporea in caso di febbre. Il(conosciuto anche come Oki) appartiene invece ad un gruppo di ...