Atletica | Olimpiadi Giovanili 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Si punta sulla

Atletica - Europei 2018. Antonella Palmisano : “La ciliegina sulla torta - medaglia verso le Olimpiadi. Ora mi sposo” : Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La pugliese torna su un podio internazionale dopo il terzo posto dello scorso anno ai Mondiali, confermandosi tra le migliori interpreti del tacco-punta in circolazione. La 27enne era tra le favorite per la vittoria, chiude mettendosi al collo un bronzo comunque importante per la nostra spedizione a Berlino e può guardare ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : svelati i criteri di qualificazione. Debutta il ranking - rivoluzione in arrivo! : La IAAF ha svelato in parte il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Atletica leggera. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale, riunitasi a Buenos Aires, ha svelato come funzionerà il sistema di qualificazione per i Giochi in programma nella capitale giapponese. PERIODO DI QUALIFICAZIONE: Il periodo per staccare il pass va dal 1° luglio 2019 al 29 giugno 2020 ...