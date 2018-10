Assassin' s Creed Odyssey nasconde un easter egg anche di Zelda | Breath of the Wild

Assassin's Creed Odyssey ha un easter egg anche di Zelda : Breath of the Wild : Assassin's Creed: Odyssey uscirà il 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e Pc, ma in Giappone il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch come gioco in cloud streaming, riporta Nintendoeverything.Ebbene proprio in vista del suo approdo (anche se pur sempre in streaming) su Nintendo Switch, Assassin's Creed: Odyssey ha deciso di omaggiare la popolare console ibrida della grande N citando quello che possiamo considerare il capolavoro più ...

La patch day one di Assassin's Creed Odyssey peserà 1.4GB : Mancano ormai una manciata di giorni al rilascio dell'attesissimo Assassin's Creed Odyssey e Ubisoft ha pubblicato oggi il peso ed il changelog della patch day one per il suo action con componenti RPG.Come riporta Gamingbolt, la patch interviene sui bug critici che potrebbero portare al malfunzionamento del gioco, migliorando la stabilità generale e riducendo i tempi di caricamento. L'aggiornamento ha un peso di 1.4GB su PS4 e 1.5GB su Xbox ...

Assassin's Creed Odyssey : un easter egg di Splinter Cell conferma che i due universi sono collegati : Ubisoft lo ha dimostrato in più di un'occasione, ama lasciare nei propri titoli dei corposi riferimenti alle altre produzioni del publisher, e se Splinter Cell aveva avuto dedicato un'intero evento a tema in Ghost Recon Wildlands, Sam Fisher è protagonista anche di un piccolo easter egg in Assassin's Creed Odyssey, che potrebbe avere risvolti assolutamente significativi.Come riporta Gearnuke, nel corso dell'avventura di Odyssey Layla, la ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come risolvere l’errore nel download del pacchetto AUDIO : Assassin’s Creed Odyssey è alle porte, ma i possessori della versione DELUXE e la stampa può già mettere le mani in Anteprima sul gioco. Se avete acquistato o ricevuto la versione XBOX ONE del titolo, vi sarete sicuramente imbattuti nell’errore 0x000000194, il quale impedisce di scaricare il pacchetto AUDIO. Vediamo insieme Come risolverlo, a meno che non vogliate giocare il titolo in inglese (AUDIO) con ...

Google annuncia Project Stream : giocare ad Assassin's Creed Odyssey attraverso Google Chrome e non solo : Sulle pagine di Eurogamer.it parliamo di Google e della possibile entrata del colosso nel mondo dei videogiochi da inizio 2018. Poi si è iniziato a parlare di Project Yeti, un servizio di Streaming su cui la compagnia avrebbe basato il lancio di una console che avrebbe potuto fare concorrenza direttamente a Sony, Microsoft e Nintendo. solo rumor ovviamente ma forse qualcosa sta iniziando a muoversi.Google ha annunciato Project Stream, un nuovo ...

Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft parla del multiplayer e non solo : Il lancio di Assassin’s Creed Odyssey si avvicina, cosi come la pubblicazione della nostra Recensione. In vista dell’uscita Ubisoft ha rilasciato una dichiarazione riguardante il multiplayer e non solo, a seguire tutti i dettagli. Assassin’s Creed Odyssey reinventa la serie Attualmente esistono 15 compagnie differenti che fanno giochi sui Battle Royale, solo due di questi hanno successo. E’ importante osservare la ...

Assassin's Creed Odyssey : Alexios risponde alle domande dei fan in un divertente video pubblicato da Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey è stato protagonista nella giornata di ieri della nostra recensione e ha ricevuto anche i voti dalla stampa internazionale.Il gioco è in arrivo tra pochissimi giorni e, in vista del lancio, ecco che Ubisoft ha deciso di pubblicare un video abbastanza insolito per Odyssey.Infatti, come segnala Dualshockers, questa volta la compagnia ha scelto di condividere un filmato piuttosto divertente che vede protagonista Alexios, ...

Assassin’s Creed Odyssey Trofei PS4 (PlayStation 4) Italiano : Elenco Trofei Assassin’s Creed Odyssey PS4 Italiano. Assassin’s Creed Odyssey: Lista Trofei PS4 in Italiano. Assassin’s Creed Odyssey tutti i Trofei Lista Trofei in Italiano di Assassin’s Creed Odyssey Benvenuti nella lista Trofei in Italiano di Assassin’s Creed Odyssey, ultimo capitolo della famosa saga basata sulla lotta tra templari ed assassini, sviluppato e distribuito da Ubisoft. La lista è composta […]

Il publisher di Assassin's Creed punta al ritorno del multiplayer nella serie : La saga di Assassin's Creed ha ospitato per un certo periodo la componente multiplayer, tuttavia non riuscendo a brillare è stata poi eliminata. Il colpo finale è arrivato ovviamente con Unity, portando Ubisoft a tagliare in via definitiva la componente multigiocatore. Sembra però che le cose potrebbero cambiare. Come riporta Gamingbolt, il chief creative officer di Ubisoft Serge Hascoet ha dichiarato che il multiplayer è essenziale per la ...

Google annuncia Project Stream : subito in test Assassin’s Creed Odyssey : Google annuncia Project Stream, un nuovo servizio di Streaming per giochi allo scopo di risolvere i problemi legati alla trasmissione di flussi video interattivi. L'articolo Google annuncia Project Stream: subito in test Assassin’s Creed Odyssey proviene da TuttoAndroid.

Assassin's Creed Odyssey : arrivano i voti della stampa internazionale : L'uscita di Assassin's Creed Odyssey è programmata per il prossimo 5 ottobre ma, in rete, sono già comparse recensioni e i voti assegnati dalla stampa specializzata.Sulle pagine di Eurogamer.it, è già disponibile la nostra approfondita recensione, ma se siete curiosi di sapere come è stato accolto il titolo dalle testate internazionali, siete nel posto giusto.Qui di seguito, potete leggere i voti riportati su Metacritic:Read more…

Assassin's Creed Odyssey - recensione : Un'odissea è un lungo e travagliato viaggio, ricco di peripezie ed avventure, ma anche pieno di sfide e difficoltà da superare. A vederla in questo modo sembrerebbe la perfetta metafora per descrivere la serie di Assassin's Creed, che nel corso degli anni ha raggiunto picchi degni di nota, per poi accusare una lunga fase di stanca non esente da passi falsi. Zigzagando tra le epoche Ubisoft ha perso il focus della sua saga, e per nostra fortuna ...

Alle 13 una diretta imperdibile dedicata ad Assassin's Creed Odyssey : Una delle uscite più attese e interessanti di questo inizio mese è sicuramente quella di Assassin's Creed Odyssey, nuovo capitolo dell'ormai storico franchise di Ubisoft che segue la strada tracciata da Assassin's Creed Origins ampliando ulteriormente l'anima RPG della produzione.In attesa dell'uscita fissata per il 5 ottobre abbiamo deciso di dedicare una live proprio all'ultima avventura degli assassini per dare un'occhiata insieme Alle ...