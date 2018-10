Assassin' s Creed Odyssey | Alexios risponde alle domande dei fan in un divertente video

Assassin’s Creed Odyssey Trofei PS4 (PlayStation 4) Italiano : Elenco Trofei Assassin’s Creed Odyssey PS4 Italiano. Assassin’s Creed Odyssey: Lista Trofei PS4 in Italiano. Assassin’s Creed Odyssey tutti i Trofei Lista Trofei in Italiano di Assassin’s Creed Odyssey Benvenuti nella lista Trofei in Italiano di Assassin’s Creed Odyssey, ultimo capitolo della famosa saga basata sulla lotta tra templari ed assassini, sviluppato e distribuito da Ubisoft. La lista è composta […]

Il publisher di Assassin's Creed punta al ritorno del multiplayer nella serie : La saga di Assassin's Creed ha ospitato per un certo periodo la componente multiplayer, tuttavia non riuscendo a brillare è stata poi eliminata. Il colpo finale è arrivato ovviamente con Unity, portando Ubisoft a tagliare in via definitiva la componente multigiocatore. Sembra però che le cose potrebbero cambiare. Come riporta Gamingbolt, il chief creative officer di Ubisoft Serge Hascoet ha dichiarato che il multiplayer è essenziale per la ...

Google annuncia Project Stream : subito in test Assassin’s Creed Odyssey : Google annuncia Project Stream, un nuovo servizio di Streaming per giochi allo scopo di risolvere i problemi legati alla trasmissione di flussi video interattivi. L'articolo Google annuncia Project Stream: subito in test Assassin’s Creed Odyssey proviene da TuttoAndroid.

Assassin's Creed Odyssey : arrivano i voti della stampa internazionale : L'uscita di Assassin's Creed Odyssey è programmata per il prossimo 5 ottobre ma, in rete, sono già comparse recensioni e i voti assegnati dalla stampa specializzata.Sulle pagine di Eurogamer.it, è già disponibile la nostra approfondita recensione, ma se siete curiosi di sapere come è stato accolto il titolo dalle testate internazionali, siete nel posto giusto.Qui di seguito, potete leggere i voti riportati su Metacritic:Read more…

Assassin's Creed Odyssey - recensione : Un'odissea è un lungo e travagliato viaggio, ricco di peripezie ed avventure, ma anche pieno di sfide e difficoltà da superare. A vederla in questo modo sembrerebbe la perfetta metafora per descrivere la serie di Assassin's Creed, che nel corso degli anni ha raggiunto picchi degni di nota, per poi accusare una lunga fase di stanca non esente da passi falsi. Zigzagando tra le epoche Ubisoft ha perso il focus della sua saga, e per nostra fortuna ...

Alle 13 una diretta imperdibile dedicata ad Assassin's Creed Odyssey : Una delle uscite più attese e interessanti di questo inizio mese è sicuramente quella di Assassin's Creed Odyssey, nuovo capitolo dell'ormai storico franchise di Ubisoft che segue la strada tracciata da Assassin's Creed Origins ampliando ulteriormente l'anima RPG della produzione.In attesa dell'uscita fissata per il 5 ottobre abbiamo deciso di dedicare una live proprio all'ultima avventura degli assassini per dare un'occhiata insieme Alle ...

La storia di Assassin's Creed Odyssey arriverà a durare fino a 40 ore : Dopo aver visto la grandezza della sua mappa, possiamo dire che Assassin's Creed Odyssey sarà decisamente un titolo molto vasto, la domanda è quanto vasto?Come riporta Gamingbolt, sembra che occorreranno 40 ore per completare la storia principale del titolo, ovvero poco meno di un'ora per ogni GB di spazio libero necessari sui nostri hard drive. Il calcolo proviene da PowerPyx, quindi 40 ore è una cifra molto verosimile, tenete conto che ...

Assassin's Creed Odyssey potrebbe essere il titolo della serie di maggior successo in Giappone : I videogiochi occidentali in Giappone solitamente faticano a imporsi sul mercato, ma l'ormai imminente Assassin's Creed Odyssey potrebbe rompere questa tradizione anche grazie ai sostanziosi investimenti che l'azienda ha messo in campo per promuovere nel paese del sol levante il nuovo capitolo del franchise.Oltre ad aprire un locale a tema e a tappezzare Tokyo di manifesti pubblicitari che non passano inosservati, il publisher transalpino ha ...

Nvidia : nuovi driver ottimizzati per Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4 : Nvidia ha lanciato un nuovo aggiornamento driver per le GPU GeForce, introducendo un supporto mirato per Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4, riporta VG247.I nuovi driver introducono infatti diverse ottimizzazioni per gli attesissimi titoli in oggetto, possiamo vedere qui di seguito la patch note del nuovo pacchetto driver Nvidia GeForce 411.63 WHQL: Game Ready Read more…

Ubisoft svela le spettacolari statuette Ubicollectibles di Assassin's Creed Odyssey : Come apprendiamo dal comunicato stampa che Ubisoft ha diramato nel pomeriggio di oggi, le statuette di Alexios e Kassandra e la replica ufficiale della Lancia Spezzata di Leonida, direttamente ispirate ad Assassin's Creed Odyssey, saranno disponibili a partire dal 28 settembre.Ecco da quali pezzi è composta questa linea di statuette della serie Ubicollectibles tratte dal nuovo Assassin's Creed:Assassin's Creed Odyssey uscirà in tutto il mondo il ...

Anche i prossimi capitoli di Assassin's Creed daranno la possibilità di scegliere il sesso del protagonista : Assassin's Creed Odyssey sarà il primo capitolo della saga a dare la possibilità al giocatore di scegliere il sesso del suo alter ego digitale. Ovviamente non contendo Assassin's Creed Syndicate, in cui Evie e Jacob si presentano come 2 personaggi canonici e definiti. Il gioco mette a disposizione Alexios o Kassandra, che verranno plasmati nel corso dell'avventura grazie alle decisioni del giocatore. Come riporta Gamingbolt, il director di ...

Dopo Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft reintrodurrà la scelta del sesso : Il dibattito in merito è ancora acceso: Assassin's Creed Odyssey è il primo titolo della serie a permettere la scelta del sesso del protagonista, potendo scegliere tra il maschio Alexios o la femmina Kassandra. Una possibilità non di certo nuova nel mondo dei giochi (basti vedere qualsiasi sparatutto, o gioco di ruolo), che però ha creato scalpore soprattutto per alcune questioni. L'aspetto fondamentale su cui la stragrande maggioranza dei ...

Assassin’s Creed Odyssey e l’ispirazione che (non) ti aspetti - parla Ubisoft : Soltanto una manciata di giorni separano gli utenti dal tanto ambito incontro con Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie Ubisoft che riporporrà ancora una volta la millenaria lotta tra assassini e templari. L'ultimo capitolo approdato sul mercato, Assassin's Creed Origins, ha rappresentato una sostanziale ventata d'aria fresca per la serie, dopo che i capitoli precedenti erano stati additati per essere troppo simili l'uno ...