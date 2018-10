Asia Argento | Tapiro d' oro di Striscia la notizia Video | accusa Rain Dove | Perché

Scontro tra Asia Argento e Salvo Sottile : 'È meglio se stai zitto...' : In particolare Salvo Sottile, conduttore televisivo conosciuto per Quarto Grado, trasmissione di Rete4 , adesso passata in Rai, che approfondisce i casi irrisolti di cronaca nera, ha commentato l'...

“Muto cogl***!”. Asia Argento - una furia contro il giornalista. Volano parole grosse : La presenza di Asia Argento a Non è l’Arena non è di certo passata inosservata. Non solo ha regalato ottimi ascolti a Massimo Giletti ma ha suscitato anche la reazione di Salvo Sottile. Nel corso dell’intervista infatti il giudice di X Factor aveva ripercorso su La7 proprio il rapporto sessuale avuto con Jimmy Bennett, avvenuto nel 2013 quando l’attore americano aveva solo diciassette anni: “Abbracciandoci, ha iniziato a baciarmi e toccarmi, non ...

Asia Argento vs Salvo Sottile : lite social tra l’attrice e il giornalista. Ecco perchè : Asia Argento e Salvo Sottile protagonisti di un’accesa discussione social: lei gli dà del cogli*ne, lui risponde per le rime, ma non arrivando ai livelli dell’attrice. Asia Argento Vs Salvo Sottile: i motivi della querelle Ieri sera l’attrice ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a ciò che è accaduto con Jimmy Bennett in quella camera d’albergo di qualche anno fa dove i due hanno consumato un ...

Asia Argento racconta la sua verità su Jimmy : 'Lo ha fatto senza preservativo' : Asia Argento dall'anno scorso, ovvero da quando è scoppiato il caso Weinstein, è spesso sui giornali e ospite in trasmissioni sia radiofoniche che televisive. Dopo essere stata una delle attrici cardine che ha denunciato i comportamenti e violenze del produttore di Hollywood, ora lei stessa si ritrova a difendersi dalle medesime accuse, questa volta ai danni di un giovane attore, minorenne all'epoca dei fatti denunciati, Jimmy Bennet. L'attrice, ...

Asia Argento su La 7 : 'Voglio tornare a X Factor perché l'Italia mi vuole' : Ieri il pubblico di La7 ha assistito all'intervista di Massimo Giletti ha fatto ad Asia Argento. La prima intervista rilasciata dalla donna in televisione, dopo lo scandalo sessuale che l'ha travolta qualche settimana fa. Oltre a ribadire la sua innocenza e a raccontare la sua verita' su Jimmy Bennett, l'attrice ieri ha parlato anche di X Factor e di quanto le piacerebbe tornare a ricoprire il ruolo di giudice nella dodicesima edizione. Secondo ...

Asia Argento attapirata da Striscia e Staffelli le fa una proposta : Striscia la Notizia: Asia Argento riceve il tapiro d’oro da Staffelli Ha ricevuto il tapiro d’oro Asia Argento da Striscia la Notizia dopo lo scandalo delle molestie sessuali di Jimmy Bennett, l’esclusione da X Factor 12 e l’intervista a Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’attrice è stata intercettata da Valerio Staffelli e ai microfoni del tg satirico ha detto che la vita è ingiusta, “ma si va comunque ...

Striscia la Notizia 2018 - tapiro d’oro ad Asia Argento : “Mi dai un abbraccio senza dire che ti sto molestando?” : A Striscia la Notizia 2018, questa sera, 1 ottobre, andrà in onda, secondo le anticipazioni, il servizio con la consegna del tapiro d’oro ad Asia Argento. Cosa è successo fra l’attrice e Valerio Staffelli? Quali sono state le dichiarazioni dell’Argento che, dopo mesi di silenzio, è andata nello studio di Non è L’Arena per raccontare la sua verità a Massimo Giletti? Anticipazioni Striscia la Notizia 2018: tapiro ...

