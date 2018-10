Asia Argento su La 7 | ' Voglio tornare a X Factor perché l' Italia mi vuole'

Asia Argento - TAPIRO D'ORO DI STRISCIA LA NOTIZIA/ Video - l'attrice su X Factor : "Purtroppo non dipende da me" : Questa sera il TG satirico di STRISCIA la NOTIZIA, in onda su Canale 5, a partire dalle 20.35, consegnerà il TAPIRO d’oro ad ASIA ARGENTO, ecco le prime dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:07:00 GMT)

Asia Argento attapirata da Striscia e Staffelli le fa una proposta : Striscia la Notizia: Asia Argento riceve il tapiro d’oro da Staffelli Ha ricevuto il tapiro d’oro Asia Argento da Striscia la Notizia dopo lo scandalo delle molestie sessuali di Jimmy Bennett, l’esclusione da X Factor 12 e l’intervista a Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’attrice è stata intercettata da Valerio Staffelli e ai microfoni del tg satirico ha detto che la vita è ingiusta, “ma si va comunque ...

Striscia la Notizia 2018 - tapiro d’oro ad Asia Argento : “Mi dai un abbraccio senza dire che ti sto molestando?” : A Striscia la Notizia 2018, questa sera, 1 ottobre, andrà in onda, secondo le anticipazioni, il servizio con la consegna del tapiro d’oro ad Asia Argento. Cosa è successo fra l’attrice e Valerio Staffelli? Quali sono state le dichiarazioni dell’Argento che, dopo mesi di silenzio, è andata nello studio di Non è L’Arena per raccontare la sua verità a Massimo Giletti? Anticipazioni Striscia la Notizia 2018: tapiro ...

Asia Argento contro Salvo Sottile : "Muto - cugghiuni!"/ Il conduttore : "Le tue minacce non mi spaventano" : Asia Argento, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, replica alle accuse di Jimmy Bennett: "mi ha fatto pena vedere i suoi occhi vitrei, è un'anima persa".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:41:00 GMT)

Una previsione : alla fine XFactor non confermerà Asia Argento giudice ai 'live' : ... molti punti interrogativi orbitano intorno alla vicenda, ma più passano i giorni più la gente appare annoiata di sentire sempre la stessa storia, il mondo va veloce e ai più di quello che può aver ...

Asia Argento CONTRO SALVO SOTTILE : "MUTO!"/ Presunta violenza sessuale : scontro social dopo Non è l'Arena : ASIA ARGENTO, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, replica alle accuse di Jimmy Bennett: "mi ha fatto pena vedere i suoi occhi vitrei, è un'anima persa".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:28:00 GMT)

Asia Argento - gli appelli vip per riportarla a X Factor : Malgrado Sky, alla vigilia della nuova stagione di X Factor, avesse annunciato che Asia Argento non avrebbe fatto parte della giuria a partire dai live in seguito allo scandalo Bennett, dopo la messa in onda delle prime puntate di casting sono in molti a chiedere che l’attrice venga reintegrata nel cast della trasmissione. L’opinione pubblica pare essersi ricreduta sul suo conto e così l’artista è stata investita dal calore del ...

Asia Argento cambia registro e insulta Salvo Sottile : «È meglio che stai muto - coglione» : Asia Argento “È meglio che stai muto, coglione“. Parole di fuoco, anzi d’Argento. Asia Argento. Ha fatto discutere l’intervista rilasciata a La7 dalla figlia del noto regista horror, che ieri in tv aveva ribadito tra le lacrime la propria estraneità alle accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennett. Tra le reazioni alle parole dell’attrice ci sono stati anche alcuni tweet polemici del giornalista Salvo ...

Asia Argento - Valerio Staffelli le dà il Tapiro in diretta a Striscia : 'Me lo dai un bacio senza...' : Stasera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Asia Argento riceve il Tapiro d'oro dopo le accuse di molestie sessuali del suo ex allievo Jimmy Bennett e la recente esclusione da X Factor . L'...