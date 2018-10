Ashkin | Mourou e Strickland vincono il premio Nobel per la Fisica 2018

huffingtonpost

: Il #Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland, dunque a d… - RaiNews : Il #Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland, dunque a d… - cristinareggini : RT @RaiNews: Il #Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland, dunque a delle ricerc… - alessandracatsi : RT @RaiNews: Il #Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland, dunque a delle ricerc… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Arthur, Gérarde Donnailper la. L'Accademia di Stoccolma ha premiato le loro ricerche nelladei laser, che hanno aperto la strada alle applicazioni di questa tecnologia in molti campi, compresa la biologia.I vincitori si divideranno ildi 870mila euro. BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #Prize in Physics"for groundbreaking inventions in the field of laser physics" with one half to Arthurand the other half jointly to Gérardand Donna. pic.twitter.com/PK08SnUslK — ThePrize (@Prize) 2 ottobre