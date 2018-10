Arrivano le ragazze | e sono inQuiete

vanityfair

: 2012.Bologna.Concerto Cremonini. Arrivano 2 ragazze con dei “gratta&vinci”(se avevi Vodafone potevi partecipare ad… - NikaExpo : 2012.Bologna.Concerto Cremonini. Arrivano 2 ragazze con dei “gratta&vinci”(se avevi Vodafone potevi partecipare ad… - georgienonfa : Arrivano le ragazze del centro anziani. - Grazia, domani inizia er coro - Er che? - Er coooorooo. A Gra' si manco c… - AgReds : E te pareva!!! Arrivano e subito una mega ladrata ??!!! @SkySport Comunque brave ragazze, avete lottato con il cuore… -

(Di martedì 2 ottobre 2018)FestivalFestivalFestivalFestivalFestivalFestivalFestivalFestivalFestivalDa qualche anno la situazione è, leggermente, migliorata. Resta il fatto, però, che nel mondo letterario (come praticamente in tutti gli altri) persiste uno squilibrio nella rappresentazione dei generi che vede le scrittrici meno lette, molto meno premiate e in generale meno prese in considerazione nel discorso letterario, quando sui destini, le problematiche, le istanze della letteratura ci si interroga normalmente in panel, veri o virtuali, di soli scriventi, critici, esperti maschi. Lontanissime dall’arrendersi al quadro nero, cinque donne – Barbara Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello – hanno lanciato a Roma un festival, dal bel nome, che quest’anno, dal ...