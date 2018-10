Arriva treno supersonico | anche Italia gioca ruolo importante

romadailynews

(Di martedì 2 ottobre 2018) Milano – Hyperloop Transportation Technologies, l’azienda che sta realizzando il primoa levitazione magnetica in grado di viaggiare a 1.200 km orari, ha presentato oggi a Puerto de Santa Maria, in Spagna, la prima capsula per passeggeri a grandezza naturale. Lunga 32 metri, la capsula “Quintero One” e’ costruita quasi completamente con il Vibraniumtm di HyperloopTT, un materiale altamente innovativo. Costruito nel Sud della Spagna da Airtificial, il prototipo sara’ consegnato prossimamente al centro di ricerca e sviluppo di HyperloopTT a Tolosa in Francia, per integrazioni e specifici assemblaggi nel sistema, prima di essere operativa all’interno di uno dei primi collegamenti commerciali. Oltre a Spagna e Francia,l’unnell’avveniristico progetto: HyperloopTT e’ infatti ...