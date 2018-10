Arrestato il sindaco di Riace per favoreggiamento migranti

Perché il sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato Arrestato : Secondo quanto si apprende dal comunicato stampa ufficiale della procura della Repubblica di Locri, Lucano avrebbe organizzato dei matrimoni di convenienza tra cittadini Riacesi e donne straniere senza permesso di soggiorno al fine di aiutarle a permanere in territorio italiano e avrebbe inoltre assegnato in maniera fraudolenta il servizio di raccolta rifiuti a due cooperative prive dei requisiti di legge.Continua a leggere

Lucano Arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. La sinistra : “Solidarietà al sindaco di Riace” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

Arrestato il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Il modello Riace aveva catturato l'interesse della stampa internazionale, la rivista Fortune aveva inserito Lucano nei primi 50 uomini più influenti del mondo come riconoscimento della sua politica ...

[Il ritratto] Da sindaco eroe internazionale dell'accoglienza dei migranti a truffatore Arrestato : il dilemma Lucano : Bronzi. Conosciuti in tutto il mondo. E migranti, integrati con un sistema da molti indicati come virtuoso e da altri attaccato come promiscuo e ambiguo. La fama di Riace, 1.726 abitanti, provincia di ...

Riace - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Arrestato il sindaco Domenico Lucano : La Guardia di Finanza di Locri ha eseguito stamani all'alba un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Riace, Domenico Lucano. Le accuse nei confronti del primo cittadino sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. Per il sindaco è stata disposta la misura cautelare agli arresti domiciliari. Le indagini della Procura L'arresto di Lucano arriva dopo ...

