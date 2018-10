Anticipazioni Uomini e donne | tra i possibili tronisti spunta il tentatore Ivan Gonzalez

Uomini e donne | Trono Over | 2 ottobre 2018 | Temptation Island Vip - Anticipazioni : [live_placement] prosegui la letturaUomini e donne | Trono Over | 2 ottobre 2018 | Temptation Island Vip, anticipazioni pubblicato su Gossipblog.it 02 ottobre 2018 14:47.

Uomini e Donne Anticipazioni - Ivan Gonzalez tronista dopo Temptation Island? : anticipazioni Uomini e Donne, i rumor su Ivan Gonzalez Sono sempre tanti i pettegolezzi che circolano attorno ai nuovi tronisti di Uomini e Donne: anticipazioni e news riguardano infatti non solo i tronisti e i corteggiatori di oggi, ad esempio il probabile ritorno di Federico Rubini a corteggiare Teresa Langella, ma anche il futuro della […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez tronista dopo Temptation Island? proviene ...

Uomini e Donne - Anticipazioni trono classico : Teresa Langella elimina Federico : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Teresa Langella ha ascoltato la segnalazione di Karina su un presunto ritorno di fiamma tra il corteggiatore Federico Rubini e la sua ex fidanzata. La reazione della tronista è stata categorica. La segnalazione di Karina Cascella Dopo aver vestito a lungo i panni dell’opinionista nel programma di punta della scuderia De Filippi, Karina Cascella ha fatto ritorno in studio per ...

Uomini e Donne - Anticipazioni over : ROCCO regala un anello a GEMMA! : Negli scorsi giorni sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne e non sono certamente mancate le sorprese; i primi minuti delle varie registrazioni sono stati dedicati a Gemma Galgani e alla sua conoscenza col cinquantenne ROCCO. Le anticipazioni segnalano che il cavaliere, per via di un’esterna turbolenta fatta con lei, ha deciso di stupire la Galgani chiedendole scusa e portando con sé un dono decisamente ...

Anticipazioni Uomini e donne 1° ottobre : Gemma tra Marco e Rocco - Ida perdona Riccardo : L'appuntamento con Uomini e donne ritornera' in onda questo lunedì 1° ottobre con la prima puntata della settimana che sara' dedicata al trono over. Alle ore 14.45 torneranno ad accendersi le luci della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi ed ecco che al centro dello studio ritroveremo l'amatissima Gemma Galgani. La dama anche questa volta sara' la protagonista indiscussa della puntata visto che sara' 'contesa' da due cavalieri: da un ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 29 settembre 2018 : Karina Cascella e la segnalazione su Federico Rubini! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico del 29 settembre 2018: Teresa chiude con Federico. Lorenzo smaschera Giada. Mara in crisi… Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa elimina Federico dopo la segnalazione di Karina! Luigi mette alla prova le sue corteggiatrici, mentre Lorenzo scopre una bugia di Giada! Andrea Dal Corso prende la sua decisione su Mara che viene pesantemente criticata! Lorenzo, Luigi, Teresa e Mara di ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Mara e Francesco Monte - Maria De Filippi difende la tronista : Uomini e Donne anticipazioni, la nuova tronista Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte: Maria De Filippi conferma Sì, è tutto vero: Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte a Uomini e Donne. La nuova tronista del Trono Classico lo ha confermato nell’ultima registrazione del programma. Da settimane circolava una foto della ragazza alla corte del bel […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Mara e Francesco Monte, Maria De ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 28 settembre 2018 : Rocco Regala un Anello a Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 28 settembre 2018: Gemma contesa da Rocco e Marco Cappagli. Barbara e Pamela criticano Valentina Anticipazioni Uomini e Donne: Marco rivuole Gemma ma lei lo rifiuta per l’ennesima volta! Rocco va su tutte le furie. Carolina esce con Nino mentre David e Valentina decidono di riprovarci, ma… la dama viene aspramente criticata! Lacrime, ripensamenti, nuove frequentazioni nonché ...

Uomini e Donne Anticipazioni : TERESA e MARA - rapporti tesi! : Nelle poche puntate del trono classico di Uomini e Donne già andate in onda, i telespettatori hanno potuto assistere alla nascita di un rapporto conflittuale tra le due troniste MARA Fasone e TERESA Langella. Quest’ultima si è scagliata, in particolar modo, contro la collega di trono… TERESA, conosciuta dal pubblico per essere stata una tentatrice di Temptation Island 2018, ha più volte sottolineato quanto MARA fosse ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : l'addio di Lorenzo e Marco che lasciano il programma : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda oggi pomeriggio, con la messa in onda della puntata finale di questa settimana. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che verrà trasmessa la seconda parte della registrazione di questa settimana del trono classico, durante la quale ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche quello che potrebbe essere definito lo 'sterminio' di corteggiatori da parte dei tronisti in carica. Spoiler Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata 28 settembre : la verità su Sara Affi Fella rimandata - a quando? : Le Anticipazioni di Uomini e donne sono destinate a deludere i fan del programma. In molti oggi si aspettavano di vedere Sara Affi Fella sulla bocca di tutti per cercare di capire cosa è successo in queste ore ma sembra proprio che dovremo attendere ancora. La stessa produzione aveva annunciato la messa in onda della puntata con le rivelazioni su Sara per oggi ma non è stato così e non sarà così nemmeno domani. Anticipazioni Uomini E donne DEL ...