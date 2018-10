Anticipazioni Temptation Island Vip | martedì 9 ottobre l’ultima puntata

Temptation Island Vip 2018 - terza puntata : falò decisivo per Nilufar e Giordano - Marini sempre più vicina al tentatore - Le Anticipazioni : Questa sera su canale 5 Simona Ventura torna con la terza puntata del reality del momento, e noi vi forniamo le Anticipazioni di Temptation Island Vip 2018. Dopo l'uscita di Fabio e Marcella Esposito ...

Temptation Island Vip : Anticipazioni sulla terza puntata : Oggi, martedì 2 ottobre, terzo appuntamento in prima serata su Canale 5 con Temptation Island Vip.Dopo l'uscita di Fabio Esposito e Marcella e il falo' anticipato con conseguente uscita della coppia formata da Stefano Bettarini e dalla sua compagna Nicoletta Larini, a cercare di comprendere e chiarire i loro sentimenti e le loro emozioni - separati nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati- ci sono ancora 4 coppie: Valeria Marini e Patrick ...

TEMPTATION ISLAND VIP Anticipazioni : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA - cosa succederà : Penultimo appuntamento in arrivo per TEMPTATION ISLAND Vip, il reality show sui sentimenti condotto da Simona Ventura; nella terza puntata, in onda stasera (martedì 2 ottobre 2018) su Canale 5, i riflettori saranno puntati anche sulla coppia formata da ANDREA ZENGA, figlio del calciatore Walter, e la fidanzata ALESSANDRA Sgolastra. Durante il soggiorno nel villaggio sardo di Is Morus, ALESSANDRA ha ritenuto di essere diventata un ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Ivan Gonzalez tronista dopo Temptation Island? : anticipazioni Uomini e Donne, i rumor su Ivan Gonzalez Sono sempre tanti i pettegolezzi che circolano attorno ai nuovi tronisti di Uomini e Donne: anticipazioni e news riguardano infatti non solo i tronisti e i corteggiatori di oggi, ad esempio il probabile ritorno di Federico Rubini a corteggiare Teresa Langella, ma anche il futuro della […]

Anticipazioni Temptation Island terza puntata di oggi : falò d'addio tra Nilufar e Giordano : oggi, martedì 2 ottobre, in prime time su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip, il fortunato reality show condotto da Simona Ventura che sta riscuotendo ottimi risultati d'ascolto. Ormai stiamo per arrivare verso il gran finale di questa prima stagione e per le coppie rimaste in gara arriva il momento della resa dei conti. oggi toccherà a Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, la quale dovrà affrontare ...

Temptation Island Vip 2018/ Anticipazioni : Sossio Aruta contro tutti - Ursula lo perdonerà? : Temptation Island Vip, coppie e news. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? Lei inizia ad uscire con Giorgio Alfieri, scatenando la gelosia del compagno

Temptation Island 2018 mette a rischio la vita amorosa di Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi : Anticipazioni 25 settembre : Ottimo successo per il debutto di Temptation Island 2018 e importanti novità in arrivo per il docu-reality sui sentimenti in cui troveremo le coppie rimaste in "gioco" alle prese con nuovi video, nuove giornate in balia dei single del villaggio e l'incontro al falò. Il promo della seconda puntata del programma lascia pensare che al centro dei giochi ci saranno Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi. Se nel primo caso è la giovane fidanzata a ...