Ansia | quando si parla di patologia e come comportarsi quando arriva

vanityfair

: RT @insilencex: Siete proprio delle merde quando costringete delle persone a parlare o a fare cose in pubblico nonostante sappiate che quel… - mvalfoy : RT @insilencex: Siete proprio delle merde quando costringete delle persone a parlare o a fare cose in pubblico nonostante sappiate che quel… - lefebvre_kitty : RT @insilencex: Siete proprio delle merde quando costringete delle persone a parlare o a fare cose in pubblico nonostante sappiate che quel… - heraldicmilord : RT @insilencex: Siete proprio delle merde quando costringete delle persone a parlare o a fare cose in pubblico nonostante sappiate che quel… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) AscoltatelaRespirateRitornate nel presenteFate un diarioNon cercate spiegazioniL’è un’emozione incredibilmente spiacevole,in tutta la sua potenza e dirige la quotidianità appropriandosi del nostro corpo e della nostra vita. Si insidiasiamo al supermercato o dal panettiere,in momenti in cui chiediamo solo tranquillità, impedisce di svolgere le attività lavorative e sociali con la serenità che richiederebbero. Non parliamo poi del momento in cui sono in atto cambiamenti o incontri importanti: in questo caso il livello d’puòre a picchi così alti da sfociare in panico vero e proprio. L’però, per quanto fastidiosa, è un’emozione utile e funzionale. Agisceun sistema di allarme: c’è un pericolo davanti a noi ed ecco cheavvisandoci che qualcosa non va e che quindi è il momento di fare qualcosa, di sceglierevogliamo agire. E se ...