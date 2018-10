Angeli Custodi | chi sono e qual è il legame con la Festa dei nonni

Festa degli Angeli Custodi : ecco la sua storia : Il 2 ottobre di ogni anno si celebra la Festa degli Angeli Custodi, Festa resa obbligatoria per tutta la Chiesa latina nel 1670 da Clemente X, mentre quella ortodossa li celebra l’11 gennaio. Un po di storia: parliamo di una Festa che nacque in Spagna, a Valencia, nel 1411, istituita per l’angelo protettore della città, mentre prima di allora si celebrava il 29 settembre, in concomitanza con la Festa di San Michele. Dopo Valencia, fu la volta di ...

Festa dei nonni : ecco il dolcissimo doodle che Google dedica ai nostri Angeli Custodi : Anche Google ha voluto celebrare oggi, 2 ottobre 2018, la Festa dei nonni: un dolcissimo doodle ci ricorda il legame unico che lega i nonni ai nipoti ed in generale l’importante ruolo che rivestono nella società. La ricorrenza è stata introdotta in Italia nel 2005 per sottolineare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“. La data del 2 ottobre è stata scelta ...

Santi Angeli Custodi/ Santo del giorno - il 2 ottobre si celebrano i patroni di Fondachelli-Fantina : Il 2 ottobre si celebrano i Santi Angeli Custodi, Santo del giorno: questi sono patroni di un piccolo paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina ed è un luogo caratteristico.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 04:59:00 GMT)

Buona Festa dei Nonni 2018 : ecco IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri ai nostri Angeli Custodi [GALLERY] : 1/16 ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - continua la guerra per la custodia dei figli : Nuovo capitolo nell’infuocata battaglia legale per il divorzio dei BrAngelina e la custodia dei sei figli dell’ex coppia d’oro di Hollywood. Un giudice ha stabilito che Angelina Jolie deve far vedere di più i figli a Brad Pitt, per la precisione “quattro ore a giorni alterni quando i ragazzi vanno a scuola e dodici ore a giorni alterni in quelli non scolastici”. Brad Pitt e Angelina Jolie verso il ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - continua la guerra per la custodia dei figli : Nuovo capitolo nell’infuocata battaglia legale per il divorzio dei BrAngelina e la custodia dei sei figli dell’ex coppia d’oro di Hollywood. Un giudice ha stabilito che Angelina Jolie deve far vedere di più i figli a Brad Pitt, per la precisione “quattro ore a giorni alterni quando i ragazzi vanno a scuola e dodici ore a giorni alterni in quelli non scolastici”. Brad Pitt e Angelina Jolie verso il ...