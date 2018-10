Andrea Zenga in lacrime per Alessandra e Cerioli | “Sono sconvolto”

lanostratv

(Di martedì 2 ottobre 2018)Sgolastra sempre più vicina asbotta La relazione traSgolastra eè stata messa a dura prova anche durante la puntata di stasera: la fidanzata di Temptation Island Vip infatti, dopo aver capito di meritarsi di più, si è concessa alle lusinghe di, il quale non ha mai nascosto dell’interesse nei suoi confronti. Se in un primo momentoera rimasta un po’ per lei, questa volta la Sgolastra ha voluto godersi a pieno l’amicizia appena nata con l’ex tronista di Uomini e Donne, decidendo insieme a lui di andare a fare un giro in macchina e addirittura di consumare un romantico aperitivo, lontani dalle telecamere.non si sono confidati molto, ma i loro sguardi hanno parlato più di mille parole. Lo stessoha raccontato a Ursula che lei ora lo fissa sempre ...