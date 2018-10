Ameba mangia-cervello Morto un 29enne | fatale un bagno in piscina

Texas - il 29enne Fabrizio Stabile muore dopo aver nuotato in piscina - colpito dall'Ameba mangia-cervello : È morto mentre nuotava in una piscina in Texas, il 29enne Fabrizio Stabile. A colpirlo un'ameba mangia-cervello, conosciuta come Naegleria Fowleri. Fabrizio ha cominciato a sentirsi male il 16 settembre scorso, accusando violenti mal di testa ed è morto qualche giorno più tardi, il 21 dello stesso m