Ambiente | oltre 1000 siti inquinati da bonificare in Sardegna

Ambiente - WWF : oltre 3000 firme per la petizione per mari “plasticfree” : Ha raggiunto 3.300 firme la petizione lanciata contro la plastica nei mari d’Italia: il WWF ha lanciato la petizione change.org/plasticfree anche sulla piattaforma Change, oltre che sul suo sito, in cui avanza quattro richieste al Governo perché venga mantenuta e rilanciata la leadership del nostro Paese per un Mediterraneo pulito e per sostenere l’azione del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha già avviato una campagna per liberare ...