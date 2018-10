Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti negli Usa e nel Regno Unito Sanders

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Novità in vista per l’azienda di e-commerce. Il colosso del web ha annunciato che a partire dal 1° novembre alzerà ildei suoia 15 dollari l’ora, il doppio della paga minima federale, fissata a quota 7,25 dollari. L’incremento, rispetto agli attuali 11 dollari l’ora, toccherà oltre 250 mila lavoratori, compresi quelli part time, quelli a tempo determinato e altri 100mila lavoratori stagionali. “Abbiamo ascoltato i nostri critici”, ha commentato Jeff Bezos con il quale si è complimentato anche il senatore statunitense Bernie, in passato molto critico nei confronti del colosso del commercio online. L’aumento di stipendio toccherà anche iche già percepivano 15 dollari l’ora. Come sottolinea il Financial Times,è l’ultima grande azienda Usa ad annunciare provvedimento del genere con ...