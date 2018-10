Allerta Meteo | goccia fredda sul Mediterraneo | Estofex lancia l’allarme per nubifragi

'In arrivo pioggia - vento e fulmini' : scatta l'Allerta meteo : Il Comune ha reso noto che la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Si prevedono '...

Toscana Allerta Meteo Gialla – 1 Ottobre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente avviso di Criticità Settori con Rischio Idrogeologico e Temporali 1 Ottobre, peggioramento, soprattutto su centro-nord regione con rovesci e temporali e venti moderati meridionali. PIOGGIA: Domani peggioramento con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Cumulati medi significativi sulle zone ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla - in arrivo temporali e grandinate : temporali in arrivo in Sicilia. Sino alle 24 di domani sarà Allerta meteo gialla nell’Isola. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Da domani mattina si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : nuovo avviso della protezione civile - criticità gialla e arancione [DETTAGLI e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione di origine nord-europea annunciata ieri, ha raggiunto la nostra Penisola determinando, nella giornata odierna, condizioni di maltempo su buona parte del Nord, in estensione al Centro e, in serata, anche alle zone tirreniche meridionali. Domani, poi, i fenomeni interesseranno soprattutto le regioni del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Allerta Meteo per forte vento di maestrale : raffiche fino ai 100km : forte vento di maestrale, anche fino a 100 km orari e mareggiate. Questo il bollettino meteo per le prossime 24more, associato ad un abbassamento delle temperature e a possibili piogge. Allerta meteo ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - criticità codice giallo dalle 14 : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità Meteo codice giallo per piogge e temporali validi a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano, salvo Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. “Dal primo pomeriggio e almeno fino alle 14 di domani si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale anche intensi“. Uno scenario – spiega la Protezione civile regionale ...

Allerta Meteo - ciclone FREDDO in azione sull’Italia : non solo piogge e temporali - in montagna arriva anche la NEVE : 1/14 ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con un nuovo ciclone sull’Italia : piogge e temporali in tutto il Paese [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Allerta Meteo Piemonte : prima neve - criticità “gialla” per temporali : Una perturbazione in discesa dalla penisola scandinava verso il Mediterraneo occidentale – riporta Arpa Piemonte – isolerà nel corso della giornata di oggi un minimo depressionario sul Golfo di Genova, determinando condizioni di instabilità diffusa sulla regione, con rovesci e temporali localmente intensi, che dapprima interesseranno l’alto Piemonte e poi, dal pomeriggio, si trasferiranno verso sud, dove proseguiranno fino a fine ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo freddo e temporali : Arriva il maltempo, colonnina di mercurio ancora giù. Da domani pomeriggio sono possibili fenomeni temporaleschi anche intensi, sul territorio comunale. A comunicarlo è il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto che avvisa la possibilità di verificarsi dei temporali. L'articolo Allerta meteo Veneto: in arrivo freddo e temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una forte ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Sardegna : forte vento e mareggiate in arrivo : La Protezione civile della Sardegna ha diramato un bollettino di Allerta meteo per forte vento e mareggiate. Dalle 18 di domani lunedì 1 ottobre, e sino a mezzanotte di martedì 2, si prevede una intensificazione dei venti provenienti da Nord-Ovest a partire dalle coste Settentrionali dell’Isola. Previsto un rafforzamento dei fenomeni in serata, con raffiche di burrasca da Ovest e intensificazione del moto ondoso sulle Bocche Di Bonifacio. ...

Meteo - l'Allerta della Protezione Civile : forti temporali in arrivo : Il maltempo torna in maniera prepotente sull'Italia: il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla...